Ρεπορτάζ; Αντώνης Ζήβας

Αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων της Meta θα έχετε παρατηρήσει ότι οι πλατφόρμες, τόσο του facebook όσο και των άλλων social media που ανήκουν στην εταιρία, πολύ συχνά δημοσιεύουν διαφημίσεις επώνυμων προϊόντων σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Μόνο που οι συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι στην πραγματικότητα μια καλοστημένη απάτη, καθώς οι κατασκευαστές τους διαμορφώνουν τις συγκεκριμένες σελίδες ακριβώς σαν να επρόκειτο για διαφημίσεις γνωστών πολυεθνικών εταιριών και Brands.

Η Meta, ο τεχνολογικός κολοσσός ο οποίος όπως είναι γνωστό βρίσκεται πίσω από το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, φαίνεται πως γνώριζε εδώ και καιρό ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων της προέρχεται ακριβώς από την… άλλη πλευρά του διαδικτύου.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που αποκάλυψε το Reuters, η εταιρεία όχι μόνο είχε υπολογίσει τα δισεκατομμύρια που αποκομίζει από απατηλές και παράνομες διαφημίσεις, αλλά φέρεται και να καθυστέρησε συστηματικά να λάβει μέτρα, φοβούμενη πλήγμα στα κέρδη της. Πρόκειται για μια υπόθεση που αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο της ψηφιακής οικονομίας, όπου οι “ψεύτικες” διαφημίσεις μπορεί να αποδεικνύονται πιο προσοδοφόρες από τις νόμιμες.

Η Meta προέβλεψε εσωτερικά στα τέλη του περασμένου έτους ότι θα κέρδιζε περίπου το 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων της – ή 16 δισεκατομμύρια δολάρια – από τη διαφήμιση απάτης και απαγορευμένων αγαθών, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.

Μια συλλογή από έγγραφα που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως και τα οποία εξέτασε το Reuters δείχνει επίσης ότι ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέτυχε για τουλάχιστον τρία χρόνια να εντοπίσει και να σταματήσει μια χιονοστιβάδα διαφημίσεων που εξέθεταν τα δισεκατομμύρια χρήστες του Facebook, του Instagram και του WhatsApp σε δόλια σχέδια ηλεκτρονικού εμπορίου και επενδύσεων, παράνομα διαδικτυακά καζίνο και πώληση απαγορευμένων ιατρικών προϊόντων.

Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με ένα έγγραφο του Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία δείχνει στους χρήστες των πλατφορμών της περίπου 15 δισεκατομμύρια διαφημίσεις απάτης «υψηλότερου κινδύνου» – αυτές που παρουσιάζουν σαφή σημάδια απάτης – κάθε μέρα. Η Meta κερδίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα από αυτήν την κατηγορία διαφημίσεων απάτης κάθε χρόνο, αναφέρει ένα άλλο έγγραφο του τέλους του 2024.

Μεγάλο μέρος της απάτης προήλθε από εμπόρους που ενεργούσαν αρκετά ύποπτα ώστε να επισημαίνονται από τα εσωτερικά συστήματα προειδοποίησης της Meta. Ωστόσο, η εταιρεία απαγορεύει τους διαφημιστές μόνο εάν τα αυτοματοποιημένα συστήματά της προβλέπουν ότι οι έμποροι είναι τουλάχιστον 95% βέβαιοι ότι διαπράττουν απάτη, σύμφωνα με τα έγγραφα. Εάν η εταιρεία είναι λιγότερο σίγουρη – αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο διαφημιζόμενος είναι πιθανός απατεώνας – η Meta χρεώνει υψηλότερες τιμές διαφημίσεων ως ποινή, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η ιδέα είναι να αποτρέψει τους ύποπτους διαφημιστές από την τοποθέτηση διαφημίσεων.

Τα έγγραφα σημειώνουν περαιτέρω ότι οι χρήστες που κάνουν κλικ σε απάτες είναι πιθανό να δουν περισσότερες από αυτές λόγω του συστήματος εξατομίκευσης διαφημίσεων της Meta, το οποίο προσπαθεί να προβάλλει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη.

Οι λεπτομέρειες της εμπιστευτικής αυτοαξιολόγησης της Meta προέρχονται από έγγραφα που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2021 και φέτος στα τμήματα οικονομικών, λόμπινγκ, μηχανικής και ασφάλειας της Meta. Μαζί, αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες της Meta να ποσοτικοποιήσει την κλίμακα της κατάχρησης στις πλατφόρμες της – και τη διστακτικότητα της εταιρείας να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

Η αποδοχή εσόδων από τη Meta από πηγές που υποψιάζεται ότι διαπράττουν απάτη υπογραμμίζει την έλλειψη κανονιστικής εποπτείας του κλάδου της διαφήμισης, δήλωσε ο Sandeep Abraham, εξεταστής απάτης και πρώην ερευνητής ασφάλειας της Meta, ο οποίος τώρα διευθύνει μια συμβουλευτική εταιρεία που ονομάζεται Risky Business Solutions.