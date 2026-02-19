Η εφαρμογή Gemini της Google διαθέτει πλέον το Lyria 3, το πιο προηγμένο μοντέλο δημιουργίας μουσικής, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργούν μουσικά κομμάτια 30 δευτερολέπτων με τη χρήση κειμένου ή εικόνων.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η Google πραγματοποίησε το επόμενο βήμα με τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένης μουσικής. Το Lyria 3, το πιο πρόσφατο μοντέλο δημιουργίας μουσικής της Google DeepMind, κυκλοφορεί στην εφαρμογή Gemini. Για τη διεύρυνση των δημιουργικών ορίων, το Gemini προσφέρει πλέον τη δυνατότητα άντλησης έμπνευσης απευθείας από το περιεχόμενο που ανεβάζει ο χρήστης, μετατρέποντας οπτικά ερεθίσματα σε ολοκληρωμένες μουσικές συνθέσεις.

Το Lyria 3 αναβαθμίζει τη δημιουργία ήχου σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του μοντέλου, εστιάζοντας σε τρεις σημαντικούς άξονες:

1. Δημιουργία Στίχων: Δεν απαιτείται πλέον η παροχή στίχων από τον χρήστη, καθώς το μοντέλο, τους δημιουργεί αυτόματα βάσει της οδηγίας του χρήστη.

2. Δημιουργικός Έλεγχος: Προσφέρεται μεγαλύτερη ελευθερία στον καθορισμό στοιχείων όπως το στυλ, τα φωνητικά και ο ρυθμός.

3. Μουσική Πολυπλοκότητα: Επιτρέπεται η δημιουργία πιο ρεαλιστικών και μουσικά σύνθετων κομματιών.

Τρόποι Χρήσης

● Κείμενο σε μουσικό κομμάτι: Ο χρήστης μπορεί να περιγράψει ένα συγκεκριμένο είδος, μια διάθεση, ένα αστείο της παρέας ή μια ανάμνηση για τη δημιουργία μοναδικών κομματιών με στίχους ή ορχηστρική μουσική που ταιριάζει με το vibe του.

● Από φωτογραφίες και βίντεο μέχρι κομμάτια: Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και να δει το Gemini να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο για να συνθέσει ένα κομμάτι με στίχους που ταιριάζουν απόλυτα με τη διάθεσή του.

Η εφαρμογή Gemini δημιουργεί κομμάτια διάρκειας 30 δευτερολέπτων, τα οποία συνοδεύονται από προσαρμοσμένο εξώφυλλο που δημιουργείται από το Nano Banana. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει τη γρήγορη κοινοποίηση σε φίλους, είτε μέσω λήψης του αρχείου, είτε μέσω ενός απλού συνδέσμου κοινοποίησης. Στόχος αυτής της λειτουργίας δεν είναι η δημιουργία ενός μουσικού αριστουργήματος, αλλά η παροχή ενός διασκεδαστικού και μοναδικού τρόπου έκφρασης.

Το Lyria 3 ξεκινά να διατίθεται σε δοκιμαστική φάση για desktop από σήμερα και στην εφαρμογή Gemini για κινητά μέσα στις επόμενες ημέρες, για όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Μπορείτε να το δοκιμάσετε επιλέγοντας «Create Music» από το μενού εργαλείων ή επισκεπτόμενοι τη σελίδα.