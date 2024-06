Το Instagram ξεκίνησε δοκιμαστικά μια λειτουργία που ονομάζεται «διαφημιστικό διάλειμμα», την οποία οι χρήστες υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να παρακάμψουν.

Το Instagram επιβεβαίωσε στο BBC ότι η δοκιμή της νέας λειτουργίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η δημοφιλής πλατφόρμα επιτρέπει προς το παρόν στους χρήστες να προσπερνούν τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στην κύρια ροή εικόνων και βίντεο, καθώς και στις ροές Stories και Reels.

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα χρονόμετρο το οποίο μετράει αντίστροφα μέχρι το μηδέν, προτού μπορέσει να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.

«Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να προβάλετε μια διαφήμιση για να μπορέσετε να συνεχίσετε την περιήγηση», αναφέρει το μήνυμα της πλατφόρμας.

«Πάντα δοκιμάζουμε πράγματα που μπορούν να αυξήσουν την αξία για τους διαφημιζόμενους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις εάν η δοκιμή οδηγήσει σε μόνιμες αλλαγές.

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες έχουν ήδη σχολιάσει αρνητικά την απόφαση της πλατφόρμας. Ένα άτομο στο Threads αποκάλεσε την κίνηση «τρελή» προσθέτοντας ότι «μοιάζει με μια επιθετικά πιεστική κίνηση για να κερδίσει περισσότερα διαφημιστικά δολάρια η Meta». Άλλοι χρήστες σκέφτονται να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα.

