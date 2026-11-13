Μια παρατεταμένη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας (outage) στις υπηρεσίες της Microsoft άφησε εκατομμύρια ανθρώπους σε 74 χώρες χωρίς πρόσβαση σε κρίσιμα ψηφιακά εργαλεία όπως το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot. Από το βράδυ της Πέμπτης (12/11) έως και το απόγευμα της Παρασκευής (13/11), η τεχνολογική αστοχία προκάλεσε «έμφραγμα» στη λειτουργία ορισμένων εκ των μεγαλύτερων οργανισμών, τραπεζών, νοσοκομείων, ακόμα και δικαστηρίων παγκοσμίως, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο απαρχαιωμένες τεχνολογίες, όπως τα φαξ και το Bluetooth.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές: «Ήταν σαν ο πλανήτης να γύρισε 20 χρόνια πίσω». Η Microsoft, η οποία εξυπηρετεί πάνω από 430 εκατομμύρια χρήστες, απέδωσε το πρόβλημα σε υπερφόρτωση των διακομιστών της (servers) που κατέστησαν «απροσδόκητα μη διαθέσιμοι», αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Το βράδυ της Παρασκευής η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταγράφει ενδείξεις σταθεροποίησης στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες αποκατάστασης.

Η μεγάλη επιστροφή στα φαξ και τα εναλλακτικά σχέδια

Το τεχνολογικό «μπλακ άουτ» προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία, χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες αναγκάστηκαν να επιβεβαιώνουν αγοραπωλησίες τίτλων μέσω φαξ, καθώς τα εταιρικά τους email είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Στη Βρετανία, η ασφαλιστική Aviva προχώρησε στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων επιστρατεύοντας… Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων, ενώ μεγάλες τράπεζες όπως η HSBC και η Barclays ενεργοποίησαν ειδικές ομάδες διαχείρισης κρίσεων.

Ανάλογες δυσκολίες καταγράφηκαν στον ευρωπαϊκό διαχειριστή χρηματιστηρίων Euronext, αλλά και στον ναυτιλιακό κολοσσό Maersk, που ζήτησαν από τους πελάτες και τις εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου για τις κατεπείγουσες υποθέσεις τους.

Χάος σε νοσοκομεία, σχολεία και δικαστήρια

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στον εταιρικό τομέα, αλλά επηρέασε άμεσα και τον κρατικό μηχανισμό πολλών χωρών:

Βρετανία

Ιατρεία, φαρμακεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας, με δυσλειτουργίες να καταγράφονται ακόμα και στις τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης (999 και 111).

ΗΠΑ & Καναδάς

Δικαστήρια από το Λος Άντζελες έως το Τέξας προειδοποίησαν για σημαντικές καθυστερήσεις στις επικοινωνίες, ενώ στο Τορόντο τα νοσοκομεία δυσκολεύονταν να ανταλλάξουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιαπωνία

Η ιαπωνική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι η κοινή πλατφόρμα πληροφορικής της υπέστη προσωρινή διακοπή.

Πώς επηρεάστηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη

Κολοσσοί όπως η OpenAI (δημιουργός του ChatGPT) και η Anthropic ανέφεραν ότι ορισμένα από τα εργαλεία τους δεν λειτουργούσαν ομαλά, εξαιτίας των προβλημάτων διασύνδεσης με τις υποδομές της Microsoft.

«Καμπανάκι» για τις παγκόσμιες υποδομές

Το συμβάν αυτό, που έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις επιθέσεις σε συστήματα ψύξης μεγάλων σούπερ μάρκετ, αναδεικνύει την ευπάθεια του παγκόσμιου συστήματος. Η υπερβολική εξάρτηση του εμπορίου, των επικοινωνιών και των δημόσιων υπηρεσιών από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών παρόχων δημιουργεί τεράστιους κινδύνους.

Όπως τόνισε ο Πάολο Πεσκατόρε, αναλυτής της PP Foresight: «Η πίεση αυξάνεται για επενδύσεις σε σχέδια έκτακτης ανάγκης και για τη δοκιμή του κατά πόσο τα εναλλακτικά συστήματα λειτουργούν πραγματικά όταν χρειαστεί».

Από την πλευρά της, η Κέιτλιν Ίτζεν της εταιρείας διαχείρισης κινδύνων Control Risks υπογράμμισε ότι παρά τα εναλλακτικά σχέδια των πολυεθνικών, τέτοιου είδους αιφνίδιες διακοπές αποτελούν ηχηρό μήνυμα, προσθέτοντας: «Για πολλές επιχειρήσεις, το σημερινό πρωινό ήταν πιθανότατα χαοτικό, καθώς προσπαθούσαν να βρουν ακόμη και τον τρόπο να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους».