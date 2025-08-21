Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Κίνα φιλοξένησε τους πρώτους αγώνες ανθρωποειδών στον κόσμο, με αγώνες που έφεραν τα αντίπαλα μηχανήματα σε εκδηλώσεις όπως το μπάσκετ, το kickboxing και το ποδόσφαιρο, καθώς η χώρα επιδεικνύει τις φιλοδοξίες της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Ανθρώπινα δίποδα ρομπότ από εταιρείες όπως η Unitree Robotics και η X-Humanoid ξεκίνησαν τη διοργάνωση – επίσημα γνωστά ως Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ – αγωνιζόμενα σε μια διαδρομή 1.500 μέτρων στο Πεκίνο την προηγούμενη Παρασκευή.

Η αγαπημένη κινεζική ρομποτική Unitree, με έδρα τη Hangzhou, ήταν ο ξεκάθαρος νικητής στον πρώτο αγώνα, με το ανθρωποειδές H1 να εξασφαλίζει την πρώτη και την τρίτη θέση.

Το Tien Kung Ultra της X-Humanoid με έδρα το Πεκίνο, το οποίο κέρδισε τον πρώτο ημιμαραθώνιο στον κόσμο με δρομείς ανθρώπους και ρομπότ τον Απρίλιο, ήρθε δεύτερο.

Το H1, με τιμή 650.000 γιουάν (90.526 δολάρια ΗΠΑ), ήταν το ίδιο μοντέλο που ερμήνευσε τον κινεζικό λαϊκό χορό Yangge στο φετινό Φεστιβάλ Gala της Άνοιξης, μαζί με έναν θίασο ανθρώπων χορευτών. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Unitree, Wang Xingxing, δήλωσε στην τοπική πύλη ειδήσεων Phoenix News ότι η απόδοση των ρομπότ H1 της στον αγώνα των 1.500 μέτρων «ήταν σημαντική», καθώς το μοντέλο ήταν το πρώτο ανθρωποειδές που κατασκεύασε ποτέ η εταιρεία.

Τα παιχνίδια ανθρωποειδών ρομπότ άνοιξαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή. Περισσότερα από 500 ανθρωποειδή ρομπότ σε 280 ομάδες από 16 χώρες – συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ – διαγωνίστηκαν σε 26 αθλήματα, από αγώνες στίβου και ποδοσφαίρου μέχρι κικ μποξ.

Ο τριήμερος διαγωνισμός ήταν σημαντικός για την Κίνα καθώς η χώρα εντείνει το παιχνίδι της στον τομέα της ρομποτικής, τον οποίο το Πεκίνο βλέπει ως οδηγό συνολικής ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Οι πρώτες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν το πρωί της Παρασκευής περιελάμβαναν έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έναν διαγωνισμό kickboxing και μια παράσταση χορού όπου ομάδες ρομπότ λικνίστηκαν σε ρυθμούς μουσικής ποπ. Ομάδες που σχηματίστηκαν από φοιτητές σε όλη τη χώρα διαγωνίστηκαν επίσης σε έναν αγώνα μπάσκετ, χρησιμοποιώντας περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ απλούστερες μηχανικές κατασκευές.

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο Shandong Jiaotong στο Jinan, στην ανατολική επαρχία Shandong, είπε ότι ανέπτυξαν το ρομπότ τους σε διάστημα ενός έτους με προϋπολογισμό 50.000 γιουάν(7000 δολάρια). Προσκλήθηκαν να διαγωνιστούν στα παιχνίδια ρομπότ αφού κατέλαβαν την τρίτη θέση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Robocon, ενός διαγωνισμού με επιρροή για φοιτητές πανεπιστημίου που τους ενθαρρύνει να σχεδιάσουν ρομπότ και να διαγωνιστούν σε θεματικές προκλήσεις.

Παρά τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τους διαγωνισμούς ρομπότ εναντίον ρομπότ, οι αγώνες έδειξαν ότι υπήρχαν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Στον εναρκτήριο αγώνα, ορισμένα ρομπότ δεν κατάφεραν να τερματίσουν, ενώ μερικά δεν ξεκίνησαν καν από τη γραμμή εκκίνησης. Ένας από τους συμμετέχοντες, ένα ρομπότ Xingzhe Taishan από τη Yobotics με έδρα τη Shandong, έπεσε και έχασε το ένα του χέρι, αν και κατάφερε να συνεχίσει και τελείωσε τον αγώνα με ενθαρρυντικά χειροκροτήματα από το πλήθος.

Στον αγώνα ποδοσφαίρου, μια πτώση από ένα ρομπότ σκόνταψε πολλά άλλα, απαιτώντας ανθρώπινη παρέμβαση για να τα ξεχωρίσει στο γήπεδο.

Ωστόσο, οι διοργανωτές είπαν ότι τα παιχνίδια παρείχαν «πεδία δοκιμής» σε ανταγωνιστικά ρομπότ για να μετρήσουν τις ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων, την ισορροπία και τις διαδραστικές τους ικανότητες σε ένα σύνθετο περιβάλλον, με τέτοιες δεξιότητες να εφαρμόζονται αργότερα σε πραγματικές εφαρμογές στο σπίτι και στα εργοστάσια.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι τα παιχνίδια «δεν ήταν παράσταση, μάλλον ευκαιρία να δοκιμάσουν τα όρια, τα συστήματα και τη συνεργασία των ρομπότ», προσθέτοντας ότι η Κίνα είχε την αλυσίδα εφοδιασμού και την υποδομή για να δοκιμάσει τα ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες.

Πηγή: South China Morning Post