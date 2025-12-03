Βραβείο GOLD στην κατηγορία «Ανάπτυξη & Καινοτομία» έλαβε το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), το οποίο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, τον Ιούνιο του 2022 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες του δικτύου συμβάλλουν στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου και στην εξατομίκευση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών.

Με συμμετοχή 8 ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, προσφέρει δωρεάν αναλύσεις βιοδεικτών για καρκίνο, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόληψη σε χιλιάδες ασθενείς. Το ψηφιακό μητρώο, η πλατφόρμα κλινικής επισημείωσης γενετικών αποτελεσμάτων και τα αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων αναδεικνύουν το ΕΔΙΜΟ σε πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης υγειονομικής φροντίδας. Συνδυάζοντας κοινωνική δικαιοσύνη με την επιστημονική καινοτομία, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΔΙΜΟ, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, ανέφερε: «Ευχαριστούμε την Επιτροπή των βραβείων για την επιλογή μας, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για την στήριξη του προγράμματος, τους φορείς που συμμετέχουν (ΕΚΠΑ, Παν/μια Κρήτης και Θεσσαλίας, τα Ινστιτούτα Παστέρ, Φλέμιγκ και Δημόκριτος) και βέβαια το Ινστιτούτο Πληροφορικής και ΙΜΒΒ του ΙΤΕ, όλο το προσωπικό, και κυρίως τους ασθενείς και τους γιατρούς που μας εμπιστεύονται για τη διαχείριση των δειγμάτων τους: η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους!»