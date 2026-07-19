Μια σχολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να εντάξει ένα ανθρωποειδές ρομπότ στο διδακτικό της δυναμικό, στο πλαίσιο μιας ριζικής αναβάθμισης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, την οποία οι υπεύθυνοι παρομοιάζουν σε σημασία με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία. Πίσω όμως από την τεχνολογική καινοτομία, κρύβεται το εντελώς απροσδόκητο και μάλλον σκανδαλώδες, παρελθόν της εταιρείας κατασκευής.

Παράλληλα, οι γονείς αντιδρούν τόσο λόγω της εμφάνισής του ρομπότ, που θυμίζει ανατριχιαστικά μανεκέν σε βιτρίνα, όσο και λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει ακόμα γύρω από την AI (ΤΝ).

Η «Sally» μπαίνει στην τάξη

Από το προσεχές φθινόπωρο, η σχολική περιφέρεια Salamanca City Central, η οποία βρίσκεται εντός του καταυλισμού των Ινδιάνων Allegany, κοντά στα σύνορα της Νέας Υόρκης με την Πενσυλβάνια, θα υποδεχτεί τη «Sally». Πρόκειται για ένα «ζωντανό» θηλυκό ρομπότ που δημιουργήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής Realbotix.

Παρότι θα παραμένει σε καθιστή θέση, η Sally διαθέτει πλήρη κίνηση στα χέρια και τους βραχίονες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διδακτική της μέθοδος βασίζεται σε «natural conversation, facial expressions and real–time interaction» (φυσική συνομιλία, εκφράσεις προσώπου και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο). Το ανθρωποειδές θα χρησιμοποιηθεί αρχικά σε μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, προγραμματισμού και ρομποτικής στο λύκειο της περιοχής, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει σχεδιαστεί από τον συνιδρυτή της Apple, Steve Wozniak.

Ο εξοπλισμός, που αναμενόταν να παραδοθεί στις 15 Ιουλίου, κόστισε στην περιφέρεια 57.590 δολάρια. Το ρομπότ προγραμματίστηκε μάλιστα να μιλά με τοπική προφορά της δυτικής Νέας Υόρκης, κατόπιν αιτήματος του σχολείου, με τον Έφορο Mark Beehler να αστειεύεται: «Δεν ακούμε πραγματικά την προφορά. Πιστεύουμε ότι ακούγεται ουδέτερη».

Η υπεράσπιση της καινοτομίας

Αντικρίζοντας τη νέα σχολική χρονιά, ο Beehler παραδέχτηκε ότι η κίνηση είναι «συναρπαστική, αλλά και λίγο αγχωτική», εξηγώντας πως «δεν είναι όλοι ανοιχτοί σε μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση».

Υπερασπιζόμενος το κόστος και τη χρησιμότητα του εγχειρήματος, υπενθύμισε παλαιότερες τεχνολογικές αντιδράσεις: «Υπήρξε μια χρονική στιγμή που οι άνθρωποι επιχειρηματολογούσαν “Γιατί χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί λογαριασμούς email;” ή “Χρειαζόμαστε πραγματικά το διαδίκτυο στο σχολείο;”. Αυτή είναι η επόμενη εκδοχή αυτού».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στα σχολεία» και τόνισε πως η Sally θα «παρέχει δεδομένα, αλλά περισσότερο θα ενθαρρύνει τον μαθητή να σκεφτεί μόνος του και να επιδείξει κατανόηση του υλικού».

Ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα

Η σχολική περιφέρεια Salamanca είναι η μοναδική ενσωματωμένη πόλη στις ΗΠΑ που βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα σε καταυλισμό ιθαγενών. Εξυπηρετεί περίπου 1.300 μαθητές, εκ των οποίων το 32% ταυτοποιούνται ως Αμερικανοί Ινδιάνοι ή Ιθαγενείς της Αλάσκας, ενώ το 79% προέρχεται από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα.

Λόγω της ευαισθησίας των δεδομένων, το ρομπότ λειτουργεί σε ένα κλειστό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκτός σύνδεσης. Δεν καταγράφει βίντεο ή ήχο και δεν μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες στη Realbotix. Η αλληλεπίδραση θα γίνεται μέσω μοναδικών κωδικών ταυτοποίησης. Όπως εξήγησε ο CEO της Realbotix, Andrew Kiguel, ένας μαθητής θα λέει «Γεια, είμαι ο μαθητής 1234» και το ρομπότ θα απαντά ανακαλώντας προηγούμενες συνεδρίες: «Γεια, μιλούσαμε για αυτό χθες, θέλεις να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση;».

Το σχολείο διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Sally είναι «ακριβώς όπως το ChatGPT», τονίζοντας πως το σύστημα «γνωρίζει μόνο το πρόγραμμα σπουδών και τις πληροφορίες που η περιφέρειά μας φορτώνει σκόπιμα σε αυτό». Υπάρχουν επίσης «εκτεταμένες δικλείδες ασφαλείας», ώστε θέματα όπως η βία, ο τζόγος και το σεξ να «μη συζητούνται». Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Sally «θα πει ότι αυτά τα θέματα είναι ακατάλληλα και θα κατευθύνει τη συζήτηση σε εκπαιδευτικά θέματα».

Η περιφέρεια απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού, δηλώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. «Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όχι για να τους αντικαταστήσει», ανέφερε επίσημη ανακοίνωση, καταλήγοντας πως «οι ανθρώπινες σχέσεις και η ποιοτική διδασκαλία παραμένουν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης».

Η Realbotix είχε παρουσιάσει πρόσφατα δύο από τα ρομπότ της, τα οποία επιχειρούσαν να συζητήσουν σαν άνθρωποι:

Από τις κούκλες του σεξ… στις σχολικές τάξεις

Εκεί που η ιστορία παίρνει μια σουρεαλιστική τροπή είναι στο ιστορικό της εταιρείας που προμηθεύει αυτά τα ανθρωποειδή σε σχολεία για μαθήματα.

Η Realbotix, η οποία υποστηρίζει ότι «σχεδιάζει ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, κατασκευασμένα για ουσιαστική ανθρώπινη αλληλεπίδραση», λειτουργούσε προηγουμένως ως εταιρεία κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Tokens.com.

Το 2024, η Tokens.com εγκατέλειψε τα κρυπτονομίσματα και εξαγόρασε την εταιρεία κατασκευής κούκλων του σεξ Simulacra. Η Simulacra έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσω της θυγατρικής της, Abyss Creations, για τη σειρά RealDolls, σεξουαλικές κούκλες σε φυσικό μέγεθος, τις οποίες διαφήμιζε ως «ultrarealistic» (εξαιρετικά ρεαλιστικές) δημιουργίες, εξοπλισμένες με αποσπώμενα πρόσωπα και ανατομικά μέρη, οι οποίες υπόσχονταν να προσομοιάζουν την «υφή» του ανθρώπινου σώματος.

Σήμερα, αφήνοντας πίσω το παρελθόν των κρυπτονομισμάτων και της βιομηχανίας ενηλίκων, η ίδια εταιρεία εστιάζει στα «εξαιρετικά ρεαλιστικά ανθρωποειδή ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη στη συντροφικότητα», προσπαθώντας να βρει πιο αξιοσέβαστες και επικερδείς εφαρμογές για την τεχνολογία της, ξεκινώντας από τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail και το Kotaku