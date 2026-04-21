Σελίδα αλλάζει η Apple τον Σεπτέμβριο, όταν ο Τιμ Κουκ θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και τα ηνία του τεχνολογικού κολοσσού θα αναλάβει ο Τζον Τέρνους.

Ο νέος CEO είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της εταιρείας και θεωρείται βετεράνος της Apple. «Έχοντας περάσει σχεδόν όλη μου την καριέρα στην Apple, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τις οδηγίες του Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Τέρνους γνωρίζει την εταιρεία… εκ των έσω. Σύμφωνα με την Apple, κατείχε τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου μηχανικής υλικού (hardware engineering) και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη εμβληματικών προϊόντων, όπως το iPhone, το Mac και το Apple Vision Pro.

Έχει επίσης παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων σειρών προϊόντων για τα Mac, τα AirPods και το iPhone, ενώ η ομάδα του συνέβαλε στην ανάπτυξη νεότερων μοντέλων, όπως η σειρά iPhone 17 και νέες εκδόσεις MacBook.

Πόσα χρόνια βρίσκεται στην Apple

Ο Τέρνους εργάζεται στην Apple εδώ και περίπου 25 χρόνια. Εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων το 2001, ανέλαβε αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού το 2013 και το 2021 προήχθη σε ανώτερος αντιπρόεδρος, εντασσόμενος στην εκτελεστική ομάδα.

Πριν από την Apple, εργάστηκε ως μηχανικός στην Virtual Research Systems και είναι απόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός του University of Pennsylvania.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Τέρνους δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς τον τελευταίο χρόνο θεωρούνταν το επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή.

Μεγάλη τιμή, μεγάλη ευθύνη

Ο νέος CEO θα χρειαστεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, καθώς το κενό που αφήνει πίσω του ο προκάτοχός του είναι μεγάλο. Ο Τιμ Κουκ ηγήθηκε της Apple από το 2011, οδηγώντας την σε κεφαλαιοποίηση που άγγιξε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια στην εποχή μετά τον Στιβ Τζομπς. Πλέον, ο Τέρνους αναλαμβάνει να οδηγήσει την εταιρεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού και τεχνολογικών εξελίξεων.

«Ο Κουκ αφήνει μια διαχρονική κληρονομιά και ο Τέρνους θα βρεθεί υπό μεγάλη πίεση να αποδώσει άμεσα, ειδικά στον τομέα της AI», δήλωσε ο αναλυτής Νταν Άιβς.

Σε αντίθεση με τον Τζομπς, που ήταν γνωστός για τις τολμηρές κινήσεις του, ο Κουκ εστίασε στη σταθερή ανάπτυξη προϊόντων, όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple TV+.

Το ερώτημα πλέον είναι ποια στρατηγική θα επιλέξει ο Τέρνους και αν η Apple θα καταφέρει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της Forrester, το γεγονός ότι ο Τέρνους είναι μηχανικός ίσως σηματοδοτεί μια στροφή της Apple προς την ενίσχυση των συσκευών της με πιο «έξυπνες» και διαφοροποιημένες εμπειρίες για τον χρήστη.

Προσωπική ζωή

Ο Τζον Τέρνους κρατάει τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν είναι γνωστό δημοσίως αν είναι παντρεμένος.

Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με σύζυγο ή παιδιά, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται ορισμένα δημοσιεύματα.

Στην πραγματικότητα, ο 50χρονος έχει φροντίσει ώστε οι πληροφορίες για το παρελθόν του, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του και του τόπου όπου μεγάλωσε, να παραμένουν ιδιωτικές.