Βίντεο από εταιρεία της Κίνας δείχνει εικόνες από μαζική παραγωγή ανθρωποειδών και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας ποικίλα σχόλια, με τις ασυνήθιστες εικόνες από τις στρατιές των ρομπότ, που σε μία έντονα συμβολική κίνηση φαίνονται σαν στρατός που παρελαύνει.

Η UBTECH Robotics, μία από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες ρομποτικής με έδρα το Shenzhen, ανακοίνωσε την πρώτη παγκοσμίως μαζική παράδοση ανθρωποειδών βιομηχανικών ρομπότ. Το ανθρωποειδές ρομπότ Walker S2 κάνει δουλειές, είναι ακούραστος οικιακός βοηθός, μεταφέρει άνετα φορτία βάρους μέχρι 15 κιλών, και μπορεί να εργαστεί σε πάγκους, γραμμές παραγωγής, αποθήκες και σταθμούς συναρμολόγησης.

Δείτε το βίντεο: