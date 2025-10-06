Η στρατηγική του Όμιλου Vodafone για την ανάπτυξη δικτύων είναι θεμελιωδώς ευθυγραμμισμένη με τη φιλοδοξία της Εταιρείας να συνδέει τους πάντες, παντού. Για τον λόγο αυτό επενδύει δυναμικά σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς, αναπτύσσοντας δίκτυα υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας που βρίσκονται σε ξηρά, θάλασσα και στο διάστημα. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν από υποθαλάσσια καλώδια και επίγεια δίκτυα 5G, έως δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας στη συσκευή (direct to device).

Μέσω του δικτύου της Vodafone κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των πρώτων κλήσεων από δορυφόρους απευθείας σε κανονικά, μη τροποποιημένα κινητά τηλέφωνα με τον στρατηγικό της συνεργάτη AST Space Mobile, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεθόδους παροχής συνδεσιμότητας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες και δύσκολες τοποθεσίες. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των δορυφορικών επικοινωνιών που έχει μετακινηθεί από τα σταθερά δορυφορικά πιάτα σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, που βασίζονται σε πύργους και τώρα στο D2D.

Το δίκτυo της Vodafone είναι έτοιμο για το επόμενο κύμα τεχνολογικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεργάζεται με συνεργάτες όπως η IBM για να κάνει τα δίκτυά της κβαντικά ασφαλή. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για την προστασία των δεδομένων των πελατών και της ακεραιότητας του δικτύου από μελλοντικές απειλές που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο κβαντικός υπολογισμός.

Στην Ελλάδα, η Vodafone επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες υποδομές δικτύου, με στόχο όχι μόνο να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες συνδεσιμότητας στο παρόν, αλλά και να θέσει τις βάσεις για τα δίκτυα του μέλλοντος. Το Vodafone 5G, με κάλυψη άνω του 94% και παρουσία σε 247 πόλεις και 70 νησιά, αναπτύσσεται δυναμικά με προοπτική να φτάσει στο 96% έως το 2028.

Η νέα καμπάνια της Vodafone αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία: η δύναμη ενός ισχυρού και συνεχώς εξελισσόμενου δικτύου μπορεί να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. Ένα παιδί από ένα ακριτικό νησί μπορεί να συναντήσει ακόμη και τους νέους «αστέρες» της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Καρέτσα, Μουζακίτη, Βαγιαννίδη και Κουλιεράκη, δείχνοντας ότι κάθε ανάγκη και κάθε επιθυμία, όσο μεγάλη κι αν είναι, μπορεί να εκπληρωθεί όταν υπάρχει ένα ισχυρό δίκτυο που προσφέρει την απαραίτητη στήριξη κάθε στιγμή.

Δείτε το σχετικό βίντεο: Δίκτυο Vodafone 5G