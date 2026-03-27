Σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογικής αυτονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η Βουλγαρία προχωρά στην ανάπτυξη και διάθεση ενός εθνικού μοντέλου AI, επιλέγοντας έναν δρόμο που ακολουθούν ελάχιστες χώρες παγκοσμίως.

Όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας (INSAIT), καθηγητής Μάρτιν Βέτσεφ, το νέο σύστημα BgGPT 3.0 αποτελεί ένα πλήρως «κυρίαρχο» μοντέλο, σχεδιασμένο να λειτουργεί ανεξάρτητα από ξένες πλατφόρμες, παρόχους και τεχνολογικές υποδομές.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Synergy, στο Τεχνολογικό Πάρκο της Σόφιας, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του Ινστιτούτου, μεταξύ των οποίων ο εκτελεστικός διευθυντής Μπόρισλαβ Πετρόφ και ο ερευνητής Άντον Αλεξάντροφ.

Στόχος: Η ψηφιακή ανεξαρτησία

Ο Μάρτιν Βέτσεφ υπογράμμισε ότι η δημιουργία εθνικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για κάθε χώρα.

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα είναι η ανάπτυξη κυρίαρχης εθνικής τεχνητής νοημοσύνης, που διασφαλίζει πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες και παρόχους», σημείωσε, τονίζοντας ότι το INSAIT έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το εγχείρημα.

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από το κυρίαρχο μοντέλο, όπου η ανάπτυξη AI βρίσκεται κυρίως στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών και πολυεθνικών κολοσσών.

Τι μπορεί να κάνει το BgGPT 3.0

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, το BgGPT 3.0 εμφανίζεται σημαντικά αναβαθμισμένο, με δυνατότητες που επεκτείνονται πέρα από την απλή επεξεργασία κειμένου.

Συγκεκριμένα, το νέο μοντέλο υποστηρίζει:

αναγνώριση φωνής

ανάλυση και παραγωγή κειμένου

επεξεργασία εικόνας

αναζήτηση στο διαδίκτυο

εφαρμογές για κινητά σε Android και iOS

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε επίδειξη πρακτικών εφαρμογών, όπως η επίλυση ασκήσεων επιπέδου Γ’ Λυκείου και η αναγνώριση εικόνων, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του συστήματος τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινότητα.

Ήδη σε χρήση από το κράτος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το BgGPT 3.0 δεν παραμένει σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει ήδη ενσωματωθεί σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων και η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση για άμεση αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες, με στόχο τη μαζική χρήση της.

«Όσο περισσότεροι πολίτες και οργανισμοί χρησιμοποιούν το σύστημα, τόσο πιο ισχυρό και ανεξάρτητο γίνεται», ανέφερε ο Βέτσεφ, εκφράζοντας την προσδοκία ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου μοντέλου.

Από το BgGPT στο 3.0

Η ανάπτυξη του BgGPT ξεκίνησε επίσημα στις 15 Ιανουαρίου 2024, όταν το INSAIT, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, παρουσίασε το πρώτο ανοιχτό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο ειδικά για τη βουλγαρική γλώσσα και τις ανάγκες του κράτους.

Η νέα έκδοση 3.0 σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης, ενσωματώνοντας περισσότερες λειτουργίες και ενισχυμένες επιδόσεις, με στόχο να αποτελέσει βασικό εργαλείο για δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Μια διαφορετική στρατηγική στην AI

Η περίπτωση της Βουλγαρίας αναδεικνύει μια εναλλακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, όπου το κράτος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όχι μόνο ως ρυθμιστής αλλά και ως δημιουργός τεχνολογίας.

Σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση από διεθνείς πλατφόρμες αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, η ανάπτυξη «κυρίαρχων» μοντέλων ενδέχεται να αποτελέσει τάση για περισσότερες χώρες τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ