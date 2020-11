25 χρόνια eBay: Εμβληματικές τάσεις που καθόρισαν την πορεία του

Με έτος ίδρυσης την 4η Σεπτεμβρίου του 1995, φέτος η eBay γιορτάζει 25 χρόνια διαδικτυακών αγορών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις πιο εμβληματικές στιγμές και τάσεις. Από την «τρέλα» με τα Beanie Babies και το πρώτο iPhone έως και το buzz που προκάλεσαν οι Avengers και το Harry Potter, παρακάτω θα βρείτε μερικές από τα πιο δημοφιλή προϊόντα που πωλήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια:



● 1995: Τα Beanie Babies έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του κόσμου

Τα βελούδινα ζωάκια με την ετικέτα-καρδιά έλαβαν μεγάλη ζήτηση και ήταν από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια. Οι καταναλωτές μπορούσαν να τα βρουν κυριολεκτικά παντού: από τα βιβλιοπωλεία έως το Happy Meal. Μόλις εξαντλούνταν, οι fans των Beanie Babies έσπευσαν στο διαδίκτυο για βρουν τα αγαπημένα τους συλλεκτικά αντικείμενα.



● 1996: Κυκλοφορεί το Nintendo 64

Η κονσόλα μπορεί τώρα να θυμίζει κειμήλιο σε σχέση με τις σύγχρονες συσκευές αλλά 24 χρόνια πριν, η κυκλοφορία του Nintendo 64 επαναδιαμόρφωσε όχι μόνο τον κόσμο του gaming αλλά και της κουλτούρας μας. Ήταν μια από τις αυθεντικές gaming κονσόλες, η οποία κέρδισε άμεσα την αναγνώριση των καταναλωτών.



● 1997: Tiger Woods κερδίζει στα πρώτα Masters

Σε ηλικία 21 ετών, ο Tiger Woods έσπασε το ρεκόρ ως ο νεότερος παίχτης που κέρδισε ποτέ το πράσινο jacket των Masters.



● 1998: γεννήθηκε η Furby

Το υβριδικό πλάσμα με τα κινούμενα μάτια που μιλάει ήταν από τα πιο καινοτόμα παιχνίδια της εποχής του και αναπόσπαστο κομμάτι στο καλάθι των καταναλωτών.



● 1999: Blackberry είναι αυτό που κρατάς;

Από τη δεκαετία των 90s δε θα μπορούσαν να λείπουν τεχνολογικές καινοτομίες όπως το Blackberry, η φορητή συσκευή που έγινε συνώνυμη με τις επιχειρήσεις και τα άμεσα email. Αυτό που ακόμη δε γνώριζε το Blackberry είναι πως θα συναντούσε αρκετό ανταγωνισμό στο άμεσο μέλλον.







● 2000: Οι καταναλωτές «τσούλησαν» στο 2000 με το Razor Scooters

Η νέα δεκαετία συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία ενός νέου παιχνιδιού, το οποίο αργότερα θα γινόταν μέσα μεταφοράς. Ο λόγος για το Razor Scooters, το οποίο καθιερώθηκε ως Το Παιχνίδι της Χρονιάς, λαμβάνοντας μεγάλη ανταπόκριση και αναγνώριση από παιδιά και παιδιά-στην-καρδιά.



● 2001: Η Apple κυκλοφορεί το iPod, αλλάζοντας τον κόσμο της μουσικής



● 2002: H Serena Williams κερδίζει τον πρώτο της στο Wimbledon

Αφού νίκησε τη μεγαλύτερη αδερφή της, η Serena Williams κατέγραψε την πρώτη της νίκη στο Wimbleton – μια νίκη που την κατέστησε μία από τις καλύτερες παίκτριες τένις.



● 2003: Viva La Juicy – Γεννήθηκε η τάση του Athleisure

Αν και η Athleisure δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής έως τα μέσα του 2010, σημείωσε μεγάλη άνοδο μέσα από την κυκλοφορία των βελουτέ φορμών Juicy Couture. Οι άνετες αυτές φόρμες κυκλοφορούσαν παντού, από το Hollywood έως το καλάθι του μέσου καταναλωτή, καθιστώντας τες μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις των περασμένων ετών.



● 2004: Hello Moto – Η Motorola λανσάρει το Razr

Τα κινητά τηλέφωνα αποκτούν νέα μορφή, με την κυκλοφορία του αναδιπλούμενο τηλεφώνου Razr. Η κομψή αναδιπλούμενη σχεδίασή του, έκανε τους καταναλωτές να αναρωτιούνται πως ένα τόσο λεπτό κινητό, μπορούσε να είναι λειτουργικό; Ήταν η επιτομή της τεχνολογικής ευφυΐας – για την τότε περίοδο







● 2005: Το XBOX 360 δίνει νέα διάσταση στο gaming

Το 2005, οι gamers ανά τον κόσμο χαίρονται με την κυκλοφορία της νέα κονσόλας της Microsoft.



● 2006: Οι πειρατές της Καραϊβικής



● 2007: Η Apple αλλάζει για πάντα τα κινητά τηλέφωνα με την κυκλοφορία του πρώτου iPhone

Καθώς το Blackberry και το Razr ήταν στο «πικ» τους τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός για το iPhone της Apple. Αν και το πρώτο μοντέλο, σήμερα φαντάζει αρχαϊκό, τότε αποτελούσε την απόλυτη καινοτομία.



● 2008: Αλλάξαμε τον τρόπο που περπατάμε με τη Heelys

○ Το 2008, τα παπούτσια μας αναβαθμίστηκαν με την προσθήκη τροχών, όπως μας τα σύστησε η Heelys.



● 2009: H τρέλα για το “Harry Potter”

Ο Χάρυ Πότερ και η ταινία «Ημίαιμος Πρίγκιψ» κυκλοφόρησε και έγινε ένα από τα καλύτερα έργα της χρονιάς 2009







● 2010: Η Nike γιορτάζει το Airness του Air Jordan με την κυκλοφορία των Air Jordax XX5



● 2011: Marie Kondo



● 2012: Οι Avengers κάνουν πρεμιέρα

Το 2012, οι fans των κόμικς ήταν απόλυτα ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία των Avengers, οι οποίοι έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise στην ιστορία του σινεμά



● 2013: ‘Let It Go’ – Κανείς δεν άφησε τη Frozen

Η ταινία της Disney αμέσως μετά την πρεμιέρα της, μας δημιούργησε εμμονή με την πριγκίπισσα Έλσα, τον Ολάφ και την παρέα τους, μοιράζοντας έμπνευση παντού, με τις στολές Halloween μέχρι και με γιορτινά στολίδια



● 2014: Τα Smart ρολόγια έφτασαν

Με τηλέφωνα, tablets και ακουστικά να θεωρούνται επίσημα ως smart devices, ήταν καιρός να αναβαθμίσουμε και τα ρολόγια μας. Έτσι το 2014, η Apple λάνσαρε το smart watch – το οποίο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή αξεσουάρ της χρονιάς με το που κυκλοφόρησε.







● 2015: Ο Yeezy ήταν ο βασιλιάς των Sneakers

Το 2015, ο Kanye West έκανε το ντεμπούτο του στο πρώτο Yeezy Boost 250 Adidas sneaker. Το λανσάρισμα αυτό ηγήθηκε της νέας εποχής των αθλητικών παπουτσιών.



● 2016: Pikachu, go!

Το 2016, η Nintendo κυκλοφόρησε το Pokemon Go, εμπνέοντας νοσταλγία στη γενιά των 90s, στους γονείς τους και στους επίδοξους Pokemon trainers. Το Pokemon Go έγινε αμέσως viral εμπνέοντας τους καταναλωτές να επιλέξιυν συλλεκτικά αντικείμενα Pokemon για τις αγορές τους.



● 2017: Τα Fidget Spinners κάνουν την εμφάνισή τους στις ζωές μας

Το 2017, τα περιστρεφόμενα παιχνίδια Fidget Spinners γίνονται το must have αντικείμενο, που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε.



● 2018: Ο Μαύρος Πάνθηρας πηγαίνει για ψώνια στην Wakanda

Η ταινία blockbuster film ξεπέρασε τη μεγάλη οθόνη, ανοίγοντας τον δρόμο προς το καλάθι του καταναλωτή, καθώς οι καταναλωτές έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στα συλλεκτικά αντικείμενα – εμπνευσμένα από τον Μαύρο Πάνθηρα.



● 2019: Ο χειμώνας έφτασε (και έμεινε) όλο τον χρόνο χάρη στις Game of Thrones αγορές των Fans

Η δημοφιλής σειρά αποχαιρετά τους θαυμαστές την άνοιξη του 2019, αλλά οι πιστοί οπαδοί την κράτησαν ζωντανή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από τις – εμπνευσμένες από τη σειρά - αγορές τους.







● 2020: Η χρονιά του DIY

Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον κόσμο, περιλαμβανομένων και των καταναλωτικών τάσεων. Ο αυξημένος χρόνος παραμονής στο σπίτι αποτελεί για αρκετούς αφορμή για να φτιάξουν banana bread, να γυμναστούν σπίτι ή να κάνουν μάσκες ομορφιάς. Οι τάσεις αυτές είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις αγορές, αφού οι καταναλωτές έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση σε μηχανές παρασκευής ψωμιού και αθλητικών ειδών.