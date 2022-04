Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Microsoft: «Η ανάπτυξη των cloud υποδομών μας μεταμορφώνει ψηφιακά την Ελλάδα»

Την ικανοποίησή του για τη θετική γνωμοδότηση της Enterprise Greece που αφορά στη δημιουργία του Συγκροτήματος Data Centers και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, εξέφρασε ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε την επενδυτική πρωτοβουλία «Gr for Growth» της Microsoft ως «game changer» για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και τις προοπτικές της οικονομίας της.



Ο επικεφαλής της Microsoft στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την εξαγορά των τριών οικοπέδων στις περιοχές Σπατών, Κορωπίου και Μαρκοπούλου, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη των τριών (3) Data Centers αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για τη Microsoft, το ελληνικό επιχειρείν, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.



Το συνολικό ύψος της επένδυσης όχι μόνο πληροί το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (75 εκατ. ευρώ) που θέτει το νομικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, αλλά θα ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια και θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας.



«Σε καιρούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας είναι σημαντική η στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας. Η δέσμευσή μας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 100 χιλιάδων Ελλήνων πολιτών απηχεί τις προσδοκίες μας. Η συνεργασία μας με τον ΟΑΕΔ αλλά και η συμμετοχή μας στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα για τους ωφελούμενους αυτών των συνεργειών», τόνισε.



Ο κ. Μιχαλόπουλος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο το Συγκρότημα των τριών Data Centers θα συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, μέσα από την υιοθέτηση της στρατηγικής “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030”, μια διάσταση της επένδυσης που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μας αφορά όλους.