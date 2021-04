Απόπειρες εξαπάτησης μέσω... των Όσκαρ

Στις 25 Απριλίου, μετά από αρκετές αλλαγές στην ημερομηνία λόγω της πανδημίας, θα απονεμηθούν τα 93α Όσκαρ, γνωστά και ως Όσκαρ 2021. Με όλους τους περιορισμούς που οφείλονται στον κορωνοϊό, οι διοργανωτές προσπαθούν να κάνουν την εικονική τελετή όσο πιο συναρπαστική γίνεται. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων, η τελετή θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ανοιχτά «hubs» στο Λονδίνο και το Παρίσι. Και ενώ η τελετή ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, στον διαδικτυακό κόσμο, οι απατεώνες είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν πλήρως το ενδιαφέρον διαδίδοντας κακόβουλα αρχεία που μεταμφιέζονται ως οι ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.



Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν διάφορους ιστότοπους phishing που προσφέρουν δωρεάν streaming ταινιών που έχουν προταθεί για Όσκαρ πριν από την τελετή των βραβείων, αλλά καταλήγουν να κλέβουν τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών.





Με την ελπίδα να παρακολουθήσουν μια ταινία υποψήφια για Όσκαρ, οι χρήστες επισκέφτηκαν ιστότοπους όπου τους εμφανίζονταν τα πρώτα λεπτά της ταινίας προτού τους ζητηθεί να εγγραφούν για να συνεχίσουν να παρακολουθούν. Κατά την εγγραφή, για να επιβεβαιωθεί η περιοχή διαμονής του, ζητήθηκε από το θύμα να εισαγάγει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χρεώθηκαν χρήματα από την κάρτα, και όπως αναμενόταν, η ταινία δεν συνέχισε να παίζει. Αυτός ο τύπος ηλεκτρονικού phishing είναι ευρέως διαδεδομένος και θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς μεταξύ των απατεώνων.











Οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν επίσης κακόβουλα αρχεία πίσω από τους φετινούς υποψηφίους για Όσκαρ. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές της εταιρείας βρήκαν περίπου 80 αρχεία που μιμούνταν τις υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία.



Αναλύοντας το κακόβουλο λογισμικό που εντοπίστηκε κατά το παρελθόν έτος, οι ειδικοί της Kaspersky διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 70% των κακόβουλων αρχείων μιμήθηκαν μόλις τρεις ταινίες: Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah και Η Δίκη των 7 του Σικάγου. Το βιογραφικό δράμα Judas and the Black Το Messiah ήταν η πιο χρησιμοποιημένη πηγή για τη διάδοση κακόβουλων αρχείων - το λογισμικό που σχετίζεται με αυτήν την ταινία αποτελεί το 26% του συνόλου των «μολυσμένων» αρχείων. Παράλληλα, το Promising Young Woman και Η Δίκη των 7 του Σικάγου συμπληρώνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με 22% και 21% αντίστοιχα.





Συνολικά, οι ειδικοί της Kaspersky τονίζουν ότι η διάδοση κακόβουλου λογισμικού με το πρόσχημα δημοφιλών ταινιών δεν αποτελεί πρόσφατο ενδιαφέρον των απατεώνων.



«Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου πάντα προσπαθούσαν να κερδίσουν χρήματα από το ενδιαφέρον των χρηστών για διάφορες πηγές ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών. Βλέπουμε ότι μεγάλα γεγονότα στη βιομηχανία του κινηματογράφου μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον της κοινότητας εγκληματιών στον κυβερνοχώρο, αλλά πλέον αυτός ο τύπος κακόβουλης δραστηριότητας δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο ήταν. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μεταβαίνουν σε υπηρεσίες streaming, οι οποίες είναι πιο ασφαλείς επειδή δεν απαιτούν λήψη αρχείων. Ωστόσο, οι ταινίες χρησιμεύουν ως ένα δημοφιλές δέλεαρ για τη διάδοση σελίδων ηλεκτρονικού phishing και spam emails. Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να αποφευχθούν και οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί με τους ιστότοπους που επισκέπτονται», σχολιάζει ο Anton V. Ivanov, ειδικός ασφάλειας στην Kaspersky.



Για να μην πέσουν θύματα κακόβουλων προγραμμάτων και απάτης, η Kaspersky συμβουλεύει τους χρήστες: