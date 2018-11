Cyber Monday στις 26/11 στο Public.gr από το 1ο Μarketplace στην Ελλάδα!

• Βρεφικό





To 1ο Marketplace στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Μάϊο του 2018 από τo Public και άλλαξε τα δεδομένα στο χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου με ένα νέο δυναμικό κανάλι πωλήσεων για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα μεγέθους. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας, το Marketplace του Public.gr, παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη με πάνω από 127 ενεργά καταστήματα & πάνω από 60.000 νέα προϊόντα σε 5 νέες προϊοντικές κατηγορίες.















Παράλληλα, επιπλέον 100 εταιρείες είναι στη διαδικασία ένταξης στο Public Marketplace, όπως ενδεικτικά οι: Gianna Kazakou, Navy & Green, Migato, La Redoute, Crocodilino, Alma Sports, At Home, Fighters Dome, Sports World Business κα.





Το Marketplace των Public ακολουθώντας τα best practices των διεθνών marketplaces έχει διευρύνει περαιτέρω τις προϊοντικές επιλογές που μπορεί να βρει κανείς στο Public.gr με νέες κατηγορίες προϊόντων. Ενδεικτικά μία από τις νέες μεγάλες κατηγορίες που μπορεί να βρε κανείς είναι το «Home and Smart Living» (έπιπλα, φωτιστικά, διακόσμηση, είδη κουζίνας και λευκά είδη), αλλά και οι κατηγορίες «Sports & Fitness» (όργανα γυμναστικής, εξοπλισμός για αθλήματα, αξεσουάρ γυμναστικής κ.α.), «Hobby & ελεύθερος χρόνος» (είδη camping, βαλίτσες, μοντελισμός, μουσικά όργανα κ.α.), αλλά και «Μόδα» η οποία περιλαμβάνει ρούχα, παπούτσια, τσάντες και άλλα αξεσουάρ με στυλ για το αντρικό και γυναικείο κοινό, καθώς και για τα παιδιά και για την «Προσωπική Φροντίδα».







Για τις καλύτερες online προσφορές, επισκέψου το public.gr





To Public αφού «φόρτωσε» χιλιάδες προσφορές στην Black Friday με το Public φορτηγό, συνεχίζει να γιορτάζει… με Cyber Monday στο Marketplace του Public.gr με απίστευτες online προσφορές, έως και 80%! Μόνο για σήμερα, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, τo public.gr –με το 1ο ελληνικό marketplace- συμμετέχει στη Cyber Monday, με 55 συνεργαζόμενα καταστήματα από το Marketplace του Public.gr και με μοναδικές προσφορές σε 3.500 διαφορετικά προϊόντα! Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που συμμετέχουν στις εκπτώσεις του public.gr για την Cyber Monday στις 26/11 είναι:• Είδη Σπιτιού και Smart Living• Sports & Fitness• Μόδα• Προσωπική Φροντίδα και ΟμορφιάΕνδεικτικά, ανάμεσα στις 127 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Marketplace, είναι οι: OROLOI.gr, Power Force, Type Center SA, Trikiklo, ThinkSports, FacePainting.gr, KOSMIMA.gr, E-oro.gr, Pharmacylive, e-orthopedics, Martinez sunglasses, e-gadgets.gr. Zakcret, Kidscom, Esmarket, Cook Shop, Fitness Culture, HomeLux, Kentia, Laura Ashley, Bag Stories, Skateshop, Beautifly, My Shoe, Oxette, Loisir, Thinknature, Eurotreno, Hellas-Tech, At Home, Oxford Company, Dansport.Αξιοσημείωτο είναι ότι εξελίσσοντας συνεχώς την εμπειρία των επισκεπτών του, το public.gr έκανε πρόσφατα δυνατή τη λειτουργία της ομαδοποίησης προϊόντων βάσει μεγέθους και χρώματος, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στις ηλεκτρονικές αγορές!