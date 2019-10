Δώρα τεχνολογίας από τη Lenovo στα Village Cinemas

Η Lenovo, η νούμερο ένα εταιρία σε πωλήσεις PC παγκοσμίως, ξεκινά μια νέα στρατηγική συνεργασία με τα Village Cinemas, για την επικοινωνία των προϊόντων της σειράς Legion by Lenovο, προϊόντα που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα gaming laptops & desktops στον κόσμο.



Από 1η Οκτωβρίου έως τέλος Ιανουαρίου τα Legion by Lenovo θα είναι αποκλειστικοί χορηγοί της αίθουσας Vmax Sphera στα Village Cinemas στο The Mall Athens, ενώ θα έχουν έντονη παρουσία με εκτενές branding στα Village Cinemas στο Ρέντη και Village Cinemas στο Athens Metro Mall.





H συνεργασία δίνει στη Lenovo τη δυνατότητα να μιλήσει στο κοινό της με δημιουργικό τρόπο, δεδομένου ότι 1,5 εκατομμύρια κόσμος αναμένεται να επισκεφτεί συνολικά όλα τα Village Cinemas 600.000 από αυτούς μόνο το The Mall Athens όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει δώρα τεχνολογίας από την Lenovo, μέσω των διαγωνισμών Lucky Seat στη Vmax Sphera.







Η Vmax Sphera είναι η 1η ειδικά διαμορφωμένη premium αίθουσα στον κόσμο που συνδυάζει ευκρίνεια εικόνας με άριστη ποιότητα ήχου και special design, με υψηλή αισθητική, ενώ έχει βραβευθεί ως Best Cinema Refurbishment of the Year από την I.C.T.A στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CineEurope της Βαρκελώνης το 2018.





Τα προϊόντα της σειρά Legion by Lenovo, με κεντρικό σύνθημα Stylish on the Οutside, Savage on the Inside, είναι κατασκευασμένα για να εκτοξεύσουν την gaming εμπειρία σε νέα επίπεδα, με τα κομψά και εκλεπτυσμένα σασί τους που περικλείουν θηριώδεις επιδόσεις, ποιοτική κατασκευή με σύγχρονο design και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τη δύναμη που χρειάζεται σε κάθε gaming session, αλλά και να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις καθημερινότητας.