E3 2020: Ακυρώθηκε η μεγάλη έκθεση βιντεοπαιχνιδιών - Πού θα δούμε τις παρουσιάσεις

Έπειτα από διάσπαρτες πληροφορίες χθες που ανέφεραν την πιθανή ακύρωση της E3 2020, της μεγάλης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών στο Los Angeles, που πραγματοποιείται ετησίως τον Ιούνιο, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωσή της.



Η ESA, η διοργανώτρια της έκθεσης δημοσιοποίησε την απόφαση, η οποία αναφέρει τα εξής: "έπειτα από ενδελεχή συζήτηση με τα μέλη μας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια όλης της βιομηχανίας - των fans, των υπαλλήλων, των εκθετών και των συνεργατών μας - πήραμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε την E3 2020, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Los Angeles από τις 9-11 Ιουνίου.



Έπειτα από τις αυξανόμενες επιπτώσεις του COVID-19, αισθανθήκαμε ότι αυτός ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσουμε σε αυτήν την παγκόσμια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε φέτος το event για τους fans και τους υποστηρικτές μας. Όμως, ξέρουμε ότι είναι η σωστή απόφαση, βάσει των πληροφοριών που έχουμε σήμερα."



Η ESA είναι σε συνεννόηση με τους εκθέτες και τους επισκέπτες για την πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Επιπρόσθετα, εξερευνούν επιλογές μαζί με τα μέλη τους για να συντονίσουν μια διαδικτυακή εμπειρία που θα περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις από όλη τη βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2020, ενώ επιβεβαιώνει ότι η E3 θα επιστρέψει το 2021.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h