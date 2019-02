Έρχεται το ρομπότ που μπορεί να μιλά, να τραγουδά, να παίζει παιχνίδια και να λέει αστεία

Η Sophia the Robot, το ανθρωποειδές στο οποίο η Σαουδική Αραβία είχε δώσει υπηκοότητα, τώρα απέκτησε και μικρό αδελφάκι, το οποίο παρουσίασε η εταιρεία Hanson Robotics. Το όνομα του νέου ρομπότ είναι Little Sophia, η οποία έχει βάλει στόχο να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να μάθουν να γράφουν σε κώδικα.



Στα βήματα της μεγάλης αδελφής της, η Μικρή Σοφία μπορεί να μιλά, να τραγουδάει, να παίζει παιχνίδια, να λέει αστεία. Παρόλα αυτά, βασικός σκοπός της είναι να μάθει στα πιτσιρίκια -«ιδιαίτερα, τα κοριτσάκια»- μεταξύ 7 και 13 ετών το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), το να γράφουν σε κώδικα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Με το λογισμικό της και με διδακτικό υλικό από την Ακαδημία Τεχνητής Νοημοσύνης της Hanson Robotics, η Μικρή Σοφία είναι «ένας μοναδικός παιδικός σύντροφος που μπορεί να προγραμματιστεί, εμπνέοντας τα παιδιά να μάθουν μέσω μιας ασφαλούς εμπειρίας διάδρασης ανθρώπου-ρομπότ», διατείνεται η εταιρεία που έχει έδρα το Χονγκ-Κονγκ και το Λος Άντζελες.



Το ρομπότ αυτό καταφτάνει στη ζωή μας με πλατφόρμα open software και με δυνατότητα interface, με τον μικρό και οικονομικά προσιτό ηλεκτρονικό υπολογιστή Raspberry Pi, «επιτρέποντας αφενός στα παιδιά να μάθουν ηλεκτρονικά και ρομποτική και, αφετέρου, δίνοντας της τη δυνατότητα να γίνει όσο έξυπνη και ικανή επιτρέψει η παιδική φαντασία».