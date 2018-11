Έχετε παράπονα από την εξυπηρέτηση πελατών;

Η επικοινωνία με μια εταιρεία, της οποίας είμαστε πελάτες μπορεί να γίνει "βραχνάς", αν δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και οργάνωση. Πολλές φορές έχουμε αγοράσει ένα προϊόν ή υπηρεσία και καταλήγουμε να... το μετανιώνουμε εξαιτίας της έλλειψης σωστής επικοινωνίας.









Αυτή η ασφάλεια που θέλει να νιώθει ο καταναλωτής είναι εξέχουσας σημασίας και η Vodafone το γνωρίζει. Γι' αυτό δημιούργησε και την υπηρεσία Ask Once. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης, που σκοπό έχει να κάνει τον πελάτη να νιώσει ασφαλής με την επιλογή του. Ο τρόπος εξυπηρέτησης Vodafone Ask Once δεσμεύεται να προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της, σταθερής και κινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες, εγγυημένη εξυπηρέτηση.









Η Vodafone καθιερώνει την προσωπική εξυπηρέτηση πλέον δίνοντας στον πελάτη αυτό που χρειάζεται: την ασφάλεια της προσωπικής εγγύησης Αρκεί να αναφέρετε το πρόβλημά σας μία φορά. Αν δεν λυθεί αμέσως, τότε θα αναλάβει την κατάσταση εξειδικευμένος εκπρόσωπος της εταιρείας, του οποίου το όνομα θα γνωρίζετε. Η Vodafone καθιερώνει την προσωπική εξυπηρέτηση πλέον δίνοντας στον πελάτη αυτό που χρειάζεται: την ασφάλεια της προσωπικής εγγύησης.







Ο εκπρόσωπος δεσμεύεται να σας ενημερώνει προσωπικά μέχρι να λυθεί το πρόβλημά σας. Μάλιστα δίνεται και Vodafone Εγγύηση Εξυπηρέτησης Ask Once, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν αναλάβει το θέμα σου συγκεκριμένος εκπρόσωπος, τότε η εταιρεία σας αποζημιώνει με 300 λεπτά ομιλίας προς όλους για μία εβδομάδα!













Με την υπηρεσία Ask Once η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη: επικοινωνείτε μία μόνο φορά για να αναφέρετε το θέμα που αντιμετωπίζετε. Αν πρόκειται για θέμα, που δεν επιλύνεται άμεσα, τότε λαμβάνετε SMS με το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου που θα αναλάβει το θέμα σας και την ημερομηνία που θα επικοινωνήσει μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπρόσωπος, τον οποίο γνωρίζετε με το όνομά του, θα αναλάβει να σας ενημερώνει προσωπικά για το θέμα σας, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά σας.







Η εγγύηση εξυπηρέτησης μπορεί να ενεργοποιηθεί καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για ιδιώτες στον αριθμό 13830 (με χρέωση 0,242€ / κλήση μετά τα 60 πρώτα δευτερόλεπτα από δίκτυο τηλεφωνίας Vodafone ή στην εξυπηρέτηση Εταιρικών πελατών στο νούμερο 1399 (δωρεάν από κινητό/σταθερό Vodafone).





Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Vodafone Ask Once, πατώντας εδώ.



