Φέτος τα Χριστούγεννα χάρισε δώρα που θα μείνουν αξέχαστα!

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μπεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων; Μα, φυσικά να ανταλλάξεις δώρα με τους αγαπημένους σου. Αν βρίσκεσαι εν μέσω των αγορών σου και ψάχνεις τι ακριβώς θα ήταν το ιδανικό δώρο , τότε παρακάτω έχουμε τη λύση.



Το Public και αυτά τα Χριστούγεννα μοιράζεται μαζί μας αμέτρητες επιλογές δώρων για τους αγαπημένους μας - smartphones, βιβλία, παιχνίδια, wearables αλλά και είδη gaming - που μπορούμε να αποκτήσουμε στα φυσικά καταστήματα αλλά και μέσα από το public.gr. Γιατί το μεγαλύτερο δώρο είναι να μοιράζεσαι.









Τα τεχνολογικά δώρα φυσικά πάντα εντυπωσιάζουν και αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα, αφού θα ενθουσιάσουν σίγουρα τον παραλήπτη! Είτε θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου ή σε κάποιον που αγαπάς, ρίξε μια ματιά σε ένα Samsung Galaxy Z Fold 3, ένα από τα πρώτα foldable smartphones στον κόσμο με εσωτερική οθόνη, το οποίο διαθέτει τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 888, μαζί με 256GB αποθ. χώρου και 12GB μνήμης RAM για υψηλές ταχύτητες και ομαλή απόδοση σε απαιτητικό multitasking.



Αν θες κάτι πιο συμβατικό, το Apple iPhone 13 είναι μονόδρομος, αφού μιλάμε για ένα από τα καλύτερα κινητά της αγοράς. Αστραπιαίος επεξεργαστής A15 Bionic, μεγάλο άλμα στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ανθεκτικός σχεδιασμός, ασυναγώνιστα γρήγορο 5G και πιο φωτεινή οθόνη Super Retina XDR.



Φυσικά, οι γιορτές «σηκώνουν» και πολύ παιχνίδι! Ιδανική επιλογή είναι η κονσόλα νέας γενιάς της Microsoft, το Xbox Series S, το οποίο μπορείς να το συνδυάσεις με μια συνδρομή Xbox Game Pass Ultimate και να παίξεις πάνω από 300 παιχνίδια χωρίς επιπλέον κόστος! Μάλιστα συμπεριλαμβάνονται όλες οι τελευταίες κυκλοφορίες της Microsoft, όπως τα Forza Horizon 5 και Halo Infinite.







Αν ψάχνεις κάτι πιο… πρακτικό, τότε μια σκούπα ρομπότ της Xiaomi, η Mi Robot Vacuum Pro είναι το ιδανικό δώρο, αφού καθαρίζει τέλεια ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία. Διαθέτει 3 λειτουργίες για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, 2100 Pa υψηλής ισχύος αναρρόφηση, έξυπνη πλοήγηση με αισθητήρα laser LDS, έξυπνο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο δοχείο νερού, και προστασία πατώματος.



Για τους λάτρεις της μουσικής, μια εξαιρετική ιδέα είναι η αγορά ενός πικάπ ή αν διαθέτει ο παραλήπτης κάτι τέτοιο, μπορείς να του χαρίσεις έναν δίσκο κλασικό, όπως το “The Dark Side of the Moon” των Pink Floyd ή κάτι πιο νέο, όπως το “Happier Than Ever” της Billie Eilish.



Εξίσου όμορφο δώρο είναι ένα Blu-ray της αγαπημένης ταινίας τους. Το «Κάποτε Στο Χόλιγουντ», η πιο πρόσφατη βραβευμένη επιτυχία του Κουέντιν Ταραντίνο είναι εξαιρετική επιλογή, ενώ το ίδιο μπορείς να το βρεις και σε μορφή βιβλίου, το οποίο αναβιώνει ένα λογοτεχνικό είδος, την κινηματογραφική λογοτεχνία της δεκαετίας του 1970.



Αν το δώρο προορίζεται για άτομο μικρότερης ηλικίας, τότε έχουμε μια άλλη πρόταση: «Ιστορίες από μακρινά προάστια». Ο μοναδικός Σων Ταν, πολυβραβευμένος αυστραλός εικονογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μας αποκαλύπτει καθημερινές ιστορίες σε απομακρυσμένα προάστια, που πολλές φορές δεν τους δίνουμε σημασία: χειροποίητα κατοικίδια, περιπέτειες για μελλόνυμφους, αβοήθητα θαλάσσια κήτη, μικροσκοπικούς σπουδαστές του προγράμματος ανταλλαγών και κρυφά, θεοσκότεινα δωμάτια, γεμάτα γλέντια και χαρές.



Τα Χριστούγεννα με την παρέα φυσικά σημαίνουν ένα πράγμα: παρέα γύρω από το τραπέζι δίπλα στο τζάκι και… επιτραπέζια! Μπορείς να χαρίσεις ατελείωτο γέλιο στην παρέα με το “Talk to the Hand”, το οποίο περιέχει 85 ερωτήσεις με… 415 πιθανές απαντήσεις και επιλέγει η ίδια η παρέα τη διάρκειά του!







Μια άλλη επιλογή είναι το επιτραπέζιο «Καταπέλτες»: Είστε ένας Στρατηγός, και θα οδηγήσετε τα στρατεύματα σας στη νίκη… ή σε μια ταπεινωτική ήττα. Χτίστε το κάστρο σας για να προφυλάξετε τους στρατιώτες σας, και μετά χρησιμοποιήστε τον καταπέλτη σας για να εκτοξεύσετε μεγάλες πέτρες στον αντίπαλο στρατό! Όταν όλα τα στρατεύματα ενός στρατού πέσουν, η μάχη τελειώνει. Ο νικητής στρατός πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν στρατιώτη όρθιο. Πυρ!

Αυτά και άλλα πολλά μπορείς να τα βρεις στα καταστήματα Public, τον απόλυτο προορισμό για χριστουγεννιάτικα δώρα!