Generation Next - Ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Vodafone

Το Ίδρυμα Vodafone παρουσιάζει το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για εφήβους, με ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη για όλους. Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που έρχεται για να δημιουργήσει μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία και να δώσει δύναμη στη νέα γενιά ανθρώπων, τους «εξερευνητές του σήμερα», να πάνε τον κόσμο μπροστά, δημιουργώντας το αύριο που ονειρεύονται.



Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 12-18 ετών, αλλά και καθηγητές, από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, μπορούν πλέον εύκολα και δωρεάν να περιηγηθούν στην πρωτοποριακή πλατφόρμα, www.vodafonegenerationnext.gr, να εμπνευστούν, αλλά και να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις σε βασικές θεματικές STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), μέσα από μία ποικιλία εκπαιδευτικών ενοτήτων, όπως: Αστρονομία, App Development, Internet of Things, Citizen Science, Arduino, Έξυπνη Πόλη και Ηλεκτρισμός.



Παράλληλα,οι «εξερευνητές» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Do it Yourself δραστηριότητες, να πειραματιστούν,να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές και να δώσουν λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας, συμμετέχοντας σε έναν συναρπαστικό εκπαιδευτικό διαγωνισμό. Έτσι, μέσα από την ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες, θα καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, θα επιστρατεύσουν όλη τη δημιουργικότητά τους και θα ανακαλύψουν πόσο εύκολη αλλά και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας!







Το Generation Next αποτελεί την εξέλιξη του STEM powering Youth, του επιτυχημένου προγράμματος STEM εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Vodafone το 2017, οργανώνοντας δίμηνα εξωσχολικά εργαστήρια σε 35 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Πλέον το πρόγραμμα,παίρνει νέα διάσταση και προσδοκά να μυήσει ακόμα περισσότερους μικρούς και μεγάλους "εξερευνητές" στα μυστικά του STEM.



Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Η επιτυχία του προγράμματος STEM powering Youth, που μετράει ήδη περίπου 22.200 επωφελούμενους από όλη την Ελλάδα και τα έμπρακτα αποτελέσματα στα 3 χρόνια υλοποίησής του, ήταν καθοριστικής σημασίας, ώστε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στη δυναμική της νέας γενιάς. Με στόχο να προσφέρουμε τη δυνατότητα της εκπαίδευσης και ενασχόλησης με την τεχνολογία και την επιστήμη σε όλους, χωρίς κανέναν γεωγραφικό περιορισμό, δημιουργήσαμε την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation Next».



Σκοπός της Vodafone είναι να αναπτύσσει δίκτυα και υπηρεσίες για ένα καλύτερο μέλλον, για έναν πιο δίκαιο ψηφιακό κόσμο, με τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη, προσιτό στους πολλούς. Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε και η πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation Next. Στόχος άλλωστε του Ομίλου Vodafone είναι, έως το 2025, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε στις χώρες όπου έχει παρουσία,10 εκατομμύρια νέοι να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες και να προετοιμαστούν για την ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος.



Ένα υπέροχο ταξίδι στο μικροσύμπαν του Generation Next ξεκινάει! Μπείτε στο www.vodafonegenerationnext.gr, περιηγηθείτε στον μαγικό κόσμο του STEM, ανακαλύψτε τον εξερευνητή που κρύβετε μέσα σας και μείνετε συντονισμένοι για τον πιο συναρπαστικό εκπαιδευτικό διαγωνισμό και πολλές άλλες εκπλήξεις!



Περισσότερα για το GenerationNext





Το πρόγραμμασυμπληρώνουντα Eξωσχολικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια STEM διάρκειας 10 εβδομάδων, όπου οι μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης βασικών εννοιών της τεχνολογίας, της μηχανικής και του προγραμματισμού, αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές που δίνουν λύση σε ένα τοπικό πρόβλημα, τα Εκπαιδευτικά Πακέτα STEM για τον εμπλουτισμό των σχολικών μαθημάτων Θετικών Επιστημών και την υποστήριξη του καθημερινού έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και το Μobile εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων και εξερεύνησης γύρω από την αστρονομία, “The Moondiver Xperience”, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ SciFY – Science For You και φέρνει τις βασικές αρχές της Αστρονομίας στη διάθεση μικρών και μεγάλων.