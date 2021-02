Google Ελλάδας: Nέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η Google Ελλάδας παρουσιάζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Το πρόγραμμα παρέχει στους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία για να διδάξουν στους μαθητές και τις μαθήτριες, το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.





Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.



Σήμερα, η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για τη νέα γενιά, η οποία μεγαλώνει στο περιβάλλον του διαδικτύου. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε δείγμα 14.000 μαθητών ηλικίας από 10-17 ετών είναι αποκαλυπτικά: Το 70% των παιδιών έχει πρόσβαση και κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ηλικία κάτω του επιτρεπτού ορίου, το 21% δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση και ένα μεγάλο ποσοστό μάλιστα επιχείρησε να την αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει σε κανέναν. Επίσης, το 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο και το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή από τα παιδιά ότι σχεδόν οι μισοί γονείς δεν θέτουν όρια στα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου[1].



Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ζητήματος αυτού, η Google Ελλάδας παρουσιάζει το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.



O κύκλος μαθημάτων «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Τα μαθήματα διεξάγονται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πλαισιώνονται από τεχνικές «παιχνιδοποίησης» (gamification) με τη βοήθεια του Interland (g.co/Interland), ενός διαδικτυακού παιχνιδιού περιπέτειας που καθιστά τη μάθηση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια και την ψηφιακή ιθαγένεια, διαδραστική και διασκεδαστική – όπως είναι και το ίδιο το Διαδίκτυο.



Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο δωρεάν και προαιρετικά, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Google.org, του τομέα φιλανθρωπίας της Google, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από την Covid-19.







Τα πέντε βασικά «μαθήματα» του προγράμματος, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να πλοηγούνται στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια είναι τα εξής:



Μοιράσου αλλά φυλάξου

Μην την πατάς με την απάτη

Κράτα καλά τα μυστικά σου

Η κουλ συμπεριφορά είναι η καλή συμπεριφορά

Αν έχεις αμφιβολίες, συζήτησέ το αμέσως



Το υλικό του προγράμματος στο σύνολό του συμμορφώνεται πλήρως με το International Society for Technology in Education’s Standards for Students (Διεθνής φορέας για την Τεχνολογία στα εκπαιδευτικά πρότυπα των μαθητών), το οποίο συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για ασφαλή και θετική διαδικτυακή δράση. Το «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον φορέα.



Διαδικασία Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών



Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» θα γίνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όμως η ύλη του προγράμματος μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων μαθητών. Κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να παρακολουθήσει εντελώς δωρεάν ένα διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 90 λεπτών το οποίο θα τον εισάγει στην ύλη του προγράμματος και στις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη για να διδάξει αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και τη διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Επίσης μπορείτε να δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα εδώ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας μια ημερομηνία που τους εξυπηρετεί εδώ.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου». Υποστηρίζουμε τη διεύρυνση των οριζόντων και τις προοπτικές που φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή, ταυτόχρονα όμως δεν παραβλέπουμε τους κινδύνους που αρκετές φορές καραδοκούν στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια κατά τις διαδικτυακές αναζητήσεις τους, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την ψηφιακή τους υπευθυνότητα και να απολαμβάνουν μόνο τα οφέλη των νέων μέσων που έχουμε πια στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ θερμά τους φορείς που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας και, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς μας που αναλαμβάνουν, για μια ακόμη φορά, την καθοδήγηση των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων κατά την ανακάλυψη των συναρπαστικών δρόμων του μέλλοντός τους».

Η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου δήλωσε σχετικά: «Η ενασχόληση που έχουν σήμερα τα παιδιά με την τεχνολογία, καθιστά πολύ σημαντική την καθοδήγηση τους σε θέματα όπως είναι η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Με την ψηφιακή παιδεία ως κορυφαία προτεραιότητα φέρνουμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου». Το πρόγραμμα αυτό, σχεδιάστηκε με γνώση, εμπειρία και ευαισθησία ειδικά για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για να διδάξουν την ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου καθώς και για να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να κάνουν υπεύθυνες ψηφιακές επιλογές. Έτσι, τα παιδιά θα μπορούν, όχι μόνο να αξιοποιούν το τεράστιο γνωσιακό πεδίο του ίντερνετ με περισσότερη ασφάλεια, αλλά και να κατακτήσουν την ψηφιακή «ωριμότητα» που θα είναι, πιστεύω, μια από τις πιο χρήσιμες μελλοντικές δεξιότητες».

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL) και Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Πλεξουσάκης είπε σχετικά: «Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, μέσω του οποίου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια επιμόρφωσης και αφύπνισης παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η προσπάθεια ενισχύεται με τη συνεργασία του ΙΤΕ και της Google, για την υλοποίηση του προγράμματος «Γίνε ήρωας του διαδικτύου». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Ευελπιστούμε ότι μέσω και αυτού του προγράμματος θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες λαμβάνοντας θετικές εμπειρίες κατά την ενασχόλησή τους με την τεχνολογία.»



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου»



Το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» παρέχεται δωρεάν και είναι επίσης διαθέσιμο σε οικογένειες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας, Οδηγός για τις οικογένειες. Ο οδηγός αυτός περιέχει πλούσιο υλικό και θα βοηθήσει γονείς και παιδιά να ενημερωθούν για την ψηφιακή ασφάλεια καθώς και να εντάξουν ορθές πρακτικές ψηφιακής συμπεριφοράς στην καθημερινότητα σας. Από την έναρξη του το 2017 μέχρι σήμερα , το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», λειτουργεί σε 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου».