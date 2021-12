H Dell Technologies και η AWS συνεργάζονται για να βοηθήσουν τους πελάτες να προστατεύσουν τα δεδομένα τους από επιθέσεις ransomware

Η Dell Technologies και η Amazon Web Services, Inc. (AWS), μια εταιρεία της Amazon.com, Inc., φέρνουν το θησαυροφυλάκιο ανάκτησης στον κυβερνοχώρο της Dell για το AWS Marketplace με την κυκλοφορία του Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS. Μέσω του AWS Marketplace, οι πελάτες μπορούν εύκολα να αγοράζουν και να αναπτύσσουν ένα ηλεκτρονικό θησαυροφυλάκιο από την Dell, τον κορυφαίο πάροχο συσκευών και λογισμικού προστασίας δεδομένων παγκοσμίως, για να βοηθήσουν στην ασφαλή προστασία και απομόνωση δεδομένων από μια επίθεση ransomware.



Η λύση Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS παρέχει πολλαπλά επίπεδα προστασίας με μια σύγχρονη προσέγγιση που επιτρέπει στους πελάτες της AWS να συνεχίζουν τις κανονικές τους επιχειρηματικές λειτουργίες γρήγορα και με σιγουριά μετά από μια κυβερνοεπίθεση. Η λύση απομακρύνει τα κρίσιμα δεδομένα ενός πελάτη από την επιφάνεια επίθεσης, απομονώνοντάς τα φυσικά και λογικά με ένα ασφαλές, αυτοματοποιημένο λειτουργικό «κενό». Σε αντίθεση με τις τυπικές λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αυτό το «κενό» κλειδώνει τις διεπαφές διαχείρισης, απαιτώντας ξεχωριστά διαπιστευτήρια ασφαλείας και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών επιπέδων (multi-factor authentication) για πρόσβαση.



«Τα δεδομένα είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και η προστασία τους από ransomware και άλλες κυβερνοεπιθέσεις είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή τους και να ευδοκιμούν στη σημερινή ψηφιακή οικονομία», δήλωσε ο David Noy, vice president of data protection product management, Dell Technologies. «Σε συνεργασία με την AWS, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια λύση ανάκτησης στον κυβερνοχώρο που απομονώνει τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις δεδομένα μακριά από μια επίθεση με ένα ηλεκτρονικό θησαυροφυλάκιο, βοηθώντας τους οργανισμούς να μειώσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τα δεδομένα με εμπιστοσύνη μετά από μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση.»







Καθώς οι οργανισμοί συνεχίζουν να υιοθετούν ποικίλες υποδομές ΙΤ, σε όλο το φάσμα του δημόσιου cloud και των τοπικών εγκαταστάσεων (on-premises), οι λύσεις προστασίας δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των δεδομένων. Σύμφωνα με την έκθεση 2021 Dell Technologies Global Data Protection Index, η οποία εκπονήθηκε με συμμετοχή 1.000 υπεύθυνων λήψης αποφάσεων ΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο, το 67% των οργανισμών δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι όλα τα κρίσιμα για την επιχείρηση δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν σε περίπτωση καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης. Η λύση Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS βοηθά τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο κίνδυνο ransomware και άλλων κυβερνοεπιθέσεων.



«Η λύση Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS θα βοηθήσει τους πελάτες που έχουμε από κοινού να αντιμετωπίζουν την απειλή του ransomware και άλλων κυβερνοεπιθέσεων», δήλωσε η Sabina Joseph, general manager, America’s Technology Partners, AWS. «Μέσω του Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS, οι πελάτες μας μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση σε ένα θησαυροφυλάκιο δεδομένων που μπορούν να αγοράσουν και να αναπτύξουν στο AWS.»



Ήδη διαθέσιμη, η λύση Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery for AWS είναι η πιο πρόσφατη λύση προστασίας δεδομένων από την Dell Technologies που διατίθεται για αγορά στο AWS Marketplace, έναν ψηφιακό κατάλογο με χιλιάδες λύσεις λογισμικού από ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού που διευκολύνουν την εύρεση, τη δοκιμή, την αγορά και την ανάπτυξη λογισμικού που εκτελείται στο AWS. Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο προσφορών προστασίας δεδομένων της Dell για το AWS με μια απλή αγορά, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως την ανάπτυξή τους.



«Έχοντας ισχυρές σχέσεις με ειδικούς τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου, όπως η Dell Technologies και η AWS, διασφαλίζουμε ότι οι λειτουργίες μας στο cloud παραμένουν πάντα ασφαλείς, υγιείς και προστατευμένες», δήλωσε ο Jason Sandery, executive manager, Cloud Services, Commonwealth Bank of Australia. «Η χρήση ισχυρών λύσεων cyber recovery στο cloud μας δίνει την πεποίθηση ότι τα δεδομένα μας παραμένουν προστατευμένα από εξαιρετικά καταστροφικές απειλές στον κυβερνοχώρο, όπως το ransomware, και συνολικά αναβαθμίζει την ανθεκτικότητα σε κινδύνους και τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα.»