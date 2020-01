H Google προσπαθεί να βελτιώσει τον σχεδιασμό της Αναζήτησης

Την περασμένη εβδομάδα, η Google αναστάτωσε τους χρήστες της desktop εφαρμογής της Αναζήτησης (Google Search), όταν άλλαξε την εμφάνισή της. όταν άλλαξε την εμφάνιση της αναζήτησης. Οι αλλαγές ήταν σχετικά διακριτικές, αφού απλά παρουσιάστηκαν τα εικονίδια (favicons) των site δίπλα στην προεπισκόπηση συνδέσμων, όμως πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές προκάλεσαν συσσώρευση σε μια κατά τα άλλα καθαρή διεπαφή, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη τη διαδικασία διαχωρισμού των διαφημίσεων μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Έπειτα από αυτό, η Google έκανε ένα βήμα πίσω. Μέσω του Twitter, η εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται να "πειραματιστεί με νέες τοποθετήσεις για τα favicons."

Last week we updated the look of Search on desktop to mirror what’s been on mobile for months. We’ve heard your feedback about the update. We always want to make Search better, so we’re going to experiment with new placements for favicons….