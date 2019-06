H HONOR Ελλάδος στηρίζει τα πρώτα διαστημικά πειράματα Ελλήνων μαθητών

Αρωγός στις προσπάθειες των νέων Ελλήνων επιστημόνων που ετοιμάζονται να υλοποιήσουν τα πρωτοποριακά αυτά διαστημικά πειράματα στέκεται το παγκόσμιο νεανικό smartphone brand HONOR.

Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει ενεργά τους νέους της χώρας για να καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους και να κυνηγούν εν τοις πράγμασι για να υλοποιούν τα όνειρά τους η HONOR στηρίζει τις μαθητικές αυτές ομάδες των Ελληνικών σχολείων που είναι επιλεγμένες μετά από διαγωνιστική διαδικασία υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε όλη την χώρα για να θέσουν τα καινοτόμα πειράματα τους στα 100 χλμ επάνω από την επιφάνεια της γης, σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, συμμετέχοντας στις αποστολές της εταιρείας αεροδιαστημικής Blue Origin.



Η συνεργασία αυτή με την Blue Origin έχει σαν κύριο εμπνευστή τον Δρ. Τάκη Παπαδόπουλο, μηχανολόγο μηχανικό, ειδικό στον σχεδιασμό διαστημικών συστημάτων. Μέσω της συνεργασίας αυτής μαθητές των Σχολείων της χώρας μας έχουν την δυνατότητα μέσα από ετήσιους πανελλήνιους διαγωνισμούς σε συνεργασία και με την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών να υλοποιούν ένα πείραμα στο ύψος του Von Karman Line, δηλαδή στα 100 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι τα σχολεία της χώρας μας να είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά που συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές.



Οι πειραματικές εργασίες των μαθητών αντλούν από διάφορα επιστημονικά πεδία, που αντλούν την επιστημονική τους εστίαση και αφετηρία από κλάδους της φυσικής, της χημείας, και της βιολογίας και αφού πρώτα ενσωματωθούν προγραμματικά στον πολλαπλής χρήσης επαναπροσγειούμενο στο σημείο εκτόξευσης πύραυλο της Blue Origin, New Shepard μεταφέρονται στο διάστημα για να ενεργοποιήσουν εκεί την πειραματική τους διάταξη.











Σε ύψος 60 περίπου χλμ αποκολλιέται από τον πύραυλο η κάψουλα που μεταφέρει τα πειράματα, και μετά σταδιακά ανέρχεται μόνη της στο ύψος του Von Karman Line, δηλαδή στο χείλος της ατμόσφαιρας στα 100 χλμ, παραμένοντας εκεί σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας για μερικά λεπτά. Στο χρονικό αυτό παράθυρο της μηδενικής βαρύτητας τα ερευνητικά αυτά πειράματα των μαθητικών ομάδων που βρίσκονται εντός της τίθενται σε λειτουργία και καταγράφουν τις μετρητικές τους παραμέτρους και μεταβλητές.



Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σαν προαπαιτούμενο για αρκετό χρονικό διάστημα σε μαθησιακές δράσεις τύπου S(cience) T(echnolgy) E(ngineering) M(athematics), όπου εμπεριέχονται συνέργειες από τους κλάδους των καθαρών επιστημών, από τα μαθηματικά, την τεχνολογία των μικροελεγκτών Arduino, του προγραμματισμού, της σχεδιαστικής επαναληπτικής διαδικασίας μέσα σε περιοριστικές συνθήκες βάρους και μεγέθους και προγραμματικών χρονοδιαγραμμάτων του πειράματος για 1,5 περίπου χρόνο μέσα από τακτές συναντήσεις με τους καθηγητές τους αλλά και την παράλληλη διαδικασία του mentoring από έμπειρους καθηγητές σε διάφορα πεδία, όπως η φυσική, η χημεία των υλικών και τα μαθηματικά αλλά και θέματα στα οποία άπτεται η διαστημική τεχνολογία.



Η HONOR, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους “μικρούς επιστήμονες και μηχανικούς” να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, στηρίζει τις προσπάθειες των Ελληνικών μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν. Η συμμετοχή της HONOR στην πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται κάτω από την ομπρέλα “HONOR THE SPACE”, και στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, που πραγματοποιούνται με συνεργασία φορέων και εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Blue Origin και η NASA.



“Στην HONOR , οι νέοι αποτελούν πηγή έμπνευσης και μέρος του DNA μας. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι να στηρίζουμε καινοτόμες προσπάθειες, που δημιουργούν τους επιστήμονες του μέλλοντος και ταυτόχρονα μας δίνουν κίνητρα και ελπίδα για το μέλλον» δηλώνει ο Δημήτρης Ρίζογλου, Head of Marketing της HONOR Ελλάδος.