H Huawei παρουσίασε στην Ελλάδα τον θαυμαστό κόσμο του 5G

Με κεντρικό θέμα «5G is ON»πραγματοποιήθηκε για ακόμα μία χρονιά το Huawei Road Show στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες ολοκληρωμένες 5G λύσεις & προϊόντα καθώς και για τις καλύτερες 5G πρακτικές.

Η πέμπτη γενιά κινητής τεχνολογίας, γνωστή ως 5G, φέρνει σημαντικές νέες καινοτομίες στη ζωή μας. Το 5G δεν αφορά μόνο την ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο για το κινητό τηλέφωνο. Αποτελεί τη βάση της ψηφιακής οικονομίας του μέλλοντος, υποστηρίζοντας τα πάντα από τράπεζες έως νοσοκομεία και τη πολιτική αεροπορία μέχρι τη διαχείριση πόλεων.

Η εποχή του 5G είναι εδώ και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η Huawei πιστεύει ότι η έξυπνη κοινωνία όπου όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, με «έξυπνο» τρόπο θα είναι εφικτή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σταθερά στην κορυφή της πρωτοπορίας, και στον τομέα αυτό, η Huawei συνεργάζεται στενά με πελάτες και συνεργάτες για την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση όλων των καινοτομιών που θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη νέα εποχή του 5G.

Το Huawei Road Show Truckστο πλαίσιο της περιοδείας του σε 16 χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης και των Σκανδιναβικών χωρών, βρέθηκε στην Αθήνα από τις 7 έως τις 9 Μαΐου δίνοντας για 12η χρονιά δυναμικό παρόν στη χώρα μας. Στη διάρκεια του παρουσιάστηκαν σε θεσμικούς φορείς, στελέχη του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και σε εκπροσώπους του Τύπου οι παρακάτω θεματικές ενότητες:





E2E 5G Προϊόντα και Λύσεις

5G is ON & 5G Ecosystem, 5G Site, X Gbps Everywhere, 5G-Ready, Simplified Site, GODISGO 5G, 5G Microwavef or 5G Future, Converged 5G Transport Networks, One Core for All Connections, Best 5G through Global Services

5G Use Case

Air Fiber, Real 5G network peak speed, Cloud PC(demo)





Innovation for New Growth

Cloud IoT Accelerating Success, 5-star Premium Home Broadband, New B2B, New Business

Η Huawei από την προηγούμενη δεκαετία έχει επενδύσει σημαντικά στην έρευνα του 5G και από τη στιγμή που τα πρότυπα για το 5G οριστικοποιήθηκαν στα μέσα του 2018 έχει υπογράψει περισσότερα από 30 συμβόλαια και συμφωνίες με περισσότερους από 50 πελάτες και έχει παραδώσει περισσότερους από 30χιλ. σταθμούς βάσης για 5G σε Ευρώπη Ασία και Αφρική.

Η Huawei θα συνεχίσει να επιδιώκει να καινοτομεί, και να επενδύει όχι μόνο για το παρόν, αλλά ακόμη περισσότερο, για το μέλλον. Ο τελικός στόχος της Huawei είναι να φέρει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα ενός πλήρως συνδεδεμένου ευφυούς κόσμου σε περισσότερους ανθρώπους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.