H Vodafone χαρακτηρίζεται ως Leader από την Gartner στην έρευνα 2022 Magic Quadrant™ για Managed IoT Connectivity Services

Για όγδοη συνεχόμενη φορά, η Gartner αναγνώρισε τη Vodafone ως Leader στο Magic Quadrant για Managed IoT services. Η αξιολόγηση από την Gartner αντανακλά την άποψή της για την πληρότητα του οράματος και την ικανότητα εκτέλεσης της Vodafone.



Σύμφωνα με τη Gartner, «οι Leaders επενδύουν στο μέλλον του IoT που περιλαμβάνει μια συνέχεια αξίας από κορυφαίες συσκευές IoT έως πλατφόρμες IoT και τα σχετικά αναλυτικά στοιχεία. Οι Leaders αποδίδουν επιδέξια και συχνά ξεπερνούν τις προσδοκίες. Οι Leaders διαθέτουν σαφές όραμα για την κατεύθυνση της αγοράς και αναπτύσσουν ικανότητες για να διατηρούν την ηγετική τους θέση. Οι Leaders κινητοποιούν τους πελάτες τους και παρέχουν αξία σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Διαμορφώνουν την αγορά, αντί απλώς να ακολουθούν τις τάσεις της, και συχνά θέτουν το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της αγοράς. Οι Leaders διαθέτουν το μέγεθος και την κλίμακα (για παράδειγμα, λειτουργίες, πωλήσεις και μάρκετινγκ, επίσημη προσφορά και διαχείριση προϊόντων) για να αξιοποιούν μεγάλες περιφερειακές και πολυεθνικές ευκαιρίες για συνδεσιμότητα IoT. Έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό και ποικιλόμορφο οικοσύστημα τεχνολογικών συμμαχιών και συνεργασιών παροχής υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν IT, OT και IoT, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ευρείες απαιτήσεις της αγοράς».



Από τους 18 προμηθευτές που περιλαμβάνονται στο φετινό Magic Quadrant, η Vodafone καταλαμβάνει και πάλι την υψηλότερη θέση τόσο για την «πληρότητα του οράματος» όσο και για την «ικανότητα εκτέλεσής» της.





Ο Erik Brenneis, Διευθύνων Σύμβουλος του Vodafone Business IoT, δήλωσε σχετικά: «Το IoT έχει καταστεί βασικό λειτουργικό πλεονέκτημα, κρίσιμο όσο και η ηλεκτρική ενέργεια για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Καθώς η ψηφιοποίηση συνεχίζει να επιταχύνεται, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας IoT την παγκόσμια εμβέλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη λειτουργική υποστήριξη που χρειάζονται για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον».



Το Vodafone Business συνεχίζει να παρέχει συνδεσιμότητα και λύσεις IoT σε ένα ευρύ φάσμα πελατών - είτε βοηθώντας την Controlant να επανεφεύρει την ψυκτική αλυσίδα για ευαίσθητα στη θερμοκρασία εμβόλια έναντι της COVID-19 και τρόφιμα με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο είτε φέρνοντας επανάσταση στην κατασκευή της Ford μέσω ιδιωτικών δικτύων 5G ή παρέχοντας σε αγρότες γεωργικές λύσεις που βασίζονται στο IoT για να συνδράμουν τη βιώσιμη γεωργία.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, το Vodafone Business συνέχισε να:



Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στο IoT, με αυξημένες συνδέσεις κατά 20% τους τελευταίους 12 μήνες (112 εκατομμύρια το 1ο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2021 σε σύγκριση με 136 εκατομμύρια το 1ο εξάμηνο του 2022)



Προωθεί την καινοτομία στο IoT, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των πελατών και βοηθώντας τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, να προσφέρουν καινοτόμα συνδεδεμένα προϊόντα στους πελάτες τους και να δημιουργούν νέες ροές εσόδων. Οι τομείς καινοτομίας περιλαμβάνουν τον επαναπροσδιορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών, την πρωτοπορία στη χρήση της SIM-as-a-Platform, την προώθηση της χρήσης αναλυτικών δεδομένων μέσω βίντεο και του οπτικού IoT, τη δημιουργία των θεμελίων για το 5G για το IoT και τη δημιουργία νέων εμπορικών μοντέλων για πελάτες IoT



Βοηθά τους επιχειρηματικούς πελάτες του να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεσμευόμενοι για ένα σωρευτικό σύνολο 350 εκατομμυρίων τόνων παγκοσμίως για περίοδο δέκα ετών μεταξύ 2020 και 2030 – που ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές άνθρακα της Ιταλίας για το 2019. Οι υπηρεσίες IoT της Vodafone θα προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης αυτής στους πελάτες, για παράδειγμα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των logistics και της διαχείρισης του στόλου, των έξυπνων μετρητών και της κατασκευής.



Επεκτείνεται στο λειτουργικό IoT με τις λύσεις end-to-end (E2E). Διαθέτει πλέον κέντρα δεξιοτήτων στην αυτοκινητοβιομηχανία, την ηλεκτρονική υγεία / την απομακρυσμένη παρακολούθηση, τη τεχνολογία γεωργίας και την κατασκευή.



Η πλήρης αναφορά είναι διαθέσιμη από το Vodafone Business εδώ.



Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, 31 Ιανουαρίου 2022, Pablo Arriandiaga, et. al. Η Gartner και το Magic Quadrant αποτελούν σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της Gartner, Inc. ή / και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και διεθνώς και χρησιμοποιούνται στο παρόν με άδεια. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η Gartner δεν στηρίζει οποιονδήποτε πωλητή, προϊόν ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στις ερευνητικές της εκδόσεις και δεν συμβουλεύει τους χρήστες της τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο εκείνους τους πωλητές που καταγράφουν τις υψηλότερες αξιολογήσεις ή άλλη επίδοση. Στις ερευνητικές εκδόσεις της Gartner εκφράζονται οι απόψεις της ερευνητικής ομάδας της Gartner και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δηλώσεις πραγματικών στοιχείων. Η Gartner αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με την παρούσα έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.