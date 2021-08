HUAWEI: Νέο ρεκόρ στον τομέα των data centers

Στις 23 Ιουλίου 2021, ο Οργανισμός Cloud Computing & Big Data Research – το κεντρικό τμήμα της Κινεζικής Ακαδημίας Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (CAICT) - και το The Green Grid China (TGGC) πραγματοποίησαν δοκιμές στο Έξυπνο Αρθρωτό Data Center της Huawei, επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό ορόσημο. Η ετήσια μέση αποδοτικότητα χρήσης ισχύος (PUE) καταγράφηκε στο 1,111(Beijing), το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στον κλάδο. Η αποδοτικότητα στο 1,111 θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με το προηγούμενο ρεκόρ να φτάνει το 1.245, το Νοέμβριο του 2018.





Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Cloud Computing & Big Data Research. Η δοκιμή προσομοίωσε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος στο Enthalpy Different Laboratory με διαφορετικές θερμοκρασίες, που κυμαίνονταν από –5 ° C έως 35 ° C, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποδοτικότητα χρήσης ισχύος σε διαφορετικά κλίματα και φορτία. Τα στοιχεία της αποδοτικότητας (PUE) υπολογίζονται με βάση τους συντελεστές κατανομής του κλίματος διαφορετικών περιοχών, με στόχο να καταλήξουν στον ετήσιο μέσο όρο αποδοτικότητας χρήσης ισχύος σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή.



Η αποδοτικότητα χρήσης ισχύος (PUE), αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης του data center και αντικατοπτρίζει πλήρως την ενεργειακή απόδοση. Μια χαμηλότερη τιμή PUE δείχνει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση του data center. Επί του παρόντος, ο μέσος όρος PUE στον τομέα είναι περίπου 1,5. Αυτό σημαίνει ότι ο ΙΤ εξοπλισμός καταναλώνει το 67% της συνολικής τροφοδοσίας ενός data center, ενώ το υπόλοιπο 33% καταναλώνεται από άλλες λειτουργίες, όπως η ψύξη. Ο ετήσιος μέσος όρος PUE 1,111 αντιπροσωπεύει μια μείωση κατά 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με την PUE 1,5.



«Η Κίνα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά παγκοσμίως στα data centers. Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα που περιορίζει την ανάπτυξη των data centers. Με στόχο την ανάπτυξη πράσινων data centers και την εξοικονόμηση ενέργειας, η TGGC και η CAICT συγκέντρωσαν εμπειρογνώμονες του κλάδου για τη σύνταξη και ενημέρωση των προδιαγραφών δοκιμών PUE. Η νέα καταγεγραμμένη επίδοση του Έξυπνου Αρθρωτού Data Center της Huawei έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση της ανάπτυξης ενός φιλικού προς το περιβάλλον data center που εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τις εκπομπές του άνθρακα», εξήγησε ο Zhang Song, Αναπληρωτής Πρόεδρος της TGGC.



Ο Chen Dongfeng, Γενικός Διευθυντής του Έξυπνου Αρθρωτού Data Center της Huawei, ανέφερε: «Το Data Center της Huawei ηγείται της αγοράς για επτά συνεχόμενα χρόνια. Οι αυξημένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελούν το κλειδί για την ηγετική θέση της Huawei. Με τη λύση νέας γενιάς του Έξυπνου Αρθρωτού DC, η Huawei παρουσιάζει στην αγορά την τεχνολογία ψύξης free-cooling, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως φυσικές πηγές ψύξης σε ψυχρά περιβάλλοντα ώστε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας του συστήματος ψύξης. Επιπλέον, η λειτουργία αυτο-βελτιστοποίησης των συστημάτων ψύξης, iCooling AI, της Huawei μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα το σύστημα ψύξης για να παρέχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας».



Η εξοικονόμηση ενέργειας στο data center και η μείωση των εκπομπών δεν αποτελεί μόνο μια τάση, αλλά και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Καθώς προωθούμε περαιτέρω τον στόχο μας για ουδετερότητα άνθρακα, η Huawei θα συνεχίσει να καινοτομεί και να αξιοποιεί τις υπερσύγχρονες τεχνολογίες για να προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα των data centers προς μια πράσινη, ασφαλή και βιώσιμη κατεύθυνση και να συμβάλει ενεργά στον στόχο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.