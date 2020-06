Η Huawei ενδυναμώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών πελατών παγκοσμίως

H Huawei σε διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποίησε την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής FSI 2020 με θέμα «Thrive Digitally in a Mobile Future». Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με την αντιμετώπιση του «new normal» στη μετα-πανδημική εποχή, που περιλαμβάνει την χρήση της FinTech για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρήσεων και να αναμορφωθούν τα μοντέλα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Huawei πιστεύει ότι οι δυνατότητες κινητής τηλεφωνίας είναι το κλειδί για τις τράπεζες στο μέλλον. Η υποστήριξη αυτής της «mobile-centric» επιχείρησης θα απαιτήσει νέες αρχιτεκτονικές πληροφορικής και βασικές δυνατότητες cloud, AI και 5G.Η Huawei ως κορυφαίος τεχνολογικός φορέας, παρέχει στους χρηματοοικονομικούς πελάτες της παγκοσμίως, ανταγωνιστικές χρηματοοικονομικές λύσεις ΤΠΕ και συνεργάζεται με διάφορους κορυφαίους εταίρους διεθνώς για την επίτευξη καινοτομίας από κοινού.



Η σύνοδος προσέλκυσε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως την Shanghai Pudong Development (SPD) Bank, την China Construction Bank, την Singapore DBS Bank, την Sberbank, BBVA, την Isbank, τον κορυφαίο πάροχο χρηματοοικονομικών λύσεων στον κόσμο, Temenos, την IDC καθώς και άλλους συμμετέχοντες του κλάδου παγκοσμίως.







Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που Συμμορφώνονται με την Mobile First Strategy και την Ψηφιακή Μετάβαση θα έχουν Μεγαλύτερη Επιτυχία



Η πανδημία COVID-19 έχει προωθήσει τις ψηφιακές λειτουργίες στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα. Επιπλέον, η βιομηχανία έχει αποδείξει τα πλεονεκτήματα και την αξία της στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές λειτουργίες.



O Peng Zhongyang, Director of the Board, President of the Enterprise Business Group, Huawei, δήλωσε σχετικά: «Με βάση το cloud computing, τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη, το 5G και άλλες τεχνολογίες ΤΠΕ, το καινοτόμο FinTech θα αγκαλιάσει νέες ευκαιρίες και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Συνδυάσαμε την 30ετή τεχνική μας εμπειρία, τις δυνατότητες και τις γνώσεις της βιομηχανίας με τις ανάγκες των πελατών, για να παρέχουμε ανταγωνιστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και λύσεις ΤΠΕ που καλύπτουν πολλούς τομείς και συνεργαζόμαστε με διάφορους εταίρους για την επίτευξη καινοτομίας από κοινού. Πιστεύουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι έτοιμα να στραφούν ψηφιακά θα έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία».



Η Εμπειρία Μετασχηματισμού των Τραπεζών στην Κίνα Ενδυναμώνει την Παγκόσμια Βιομηχανία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών



Τα τελευταία 10 χρόνια, η Huawei έχει συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας, η Huawei έχει αποκτήσει εμπειρία στον μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη των κορυφαίων τραπεζών στην mobile App εποχή. Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός τομέας έχει λάβει μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επιχειρήσεων σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας. Στη μετα-πανδημική εποχή, οι τράπεζες πρέπει να ενεργήσουν προληπτικά βάσει του επιχειρηματικού τους μοντέλου και να προετοιμαστούν για τυχόν αστάθμητους παράγοντες προκειμένου να διασφαλιστεί μια ευέλικτη επιχείρηση που θα προχωρήσει.







Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Χρηματοπιστωτικού Τομέα είναι αναγκαίος για την Αντιμετώπιση των Mobile Προκλήσεων



Η Huawei ενισχύει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη ψηφιακή μετάβαση σε τομείς όπως της επιχειρηματικής καινοτομίας βάσει δεδομένων, της ανοιχτής τραπεζικής και της παροχής υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς, των σταθερών, ασφαλών και των κατάλληλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, η Huawei έχει συνεργαστεί με περισσότερα από 1.600 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 45 από τις 100 κορυφαίες τράπεζες του κόσμου. Επιπλέον, έχει καθιερώσει ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία με 20 τράπεζες μεγάλης κλίμακας, ασφαλιστές και χρηματιστηριακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει ένας αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης για την ψηφιακή μετάβαση των πελατών.



Η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής FSI 2020 είναι μια διεθνής εκδήλωση ΤΠΕ που φιλοξενείται από την Huawei και επικεντρώνεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013 και όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.