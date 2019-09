Η Huawei έχει υπογράψει πάνω από 50 εμπορικά συμβόλαια 5G

Το πέμπτο Huawei Asia-Pacific Innovation Day πραγματοποιήθηκε στην Τσενγκντού της Κίνας, με θέμα «Η καινοτομία αναπτύσσει την ψηφιοποίηση των χωρών της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού».



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, μιλώντας στην εκδήλωση, ο William Xu, Huawei Director of the Board, President of the Institute of Strategic Research δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το 5G έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, το 5G μπορεί να προσφέρει ευρεία κάλυψη, μεγάλη χωρητικότητα και γρήγορη απόκριση σε σχέση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες δικτύου. Μπορεί επίσης να προσφέρει δυνατότητα για δυναμική προσαρμογή του δικτύου στις ανάγκες των υπηρεσιών (Network Slicing) παρέχοντας την δυνατότητα για νέες καινοτόμες εφαρμογές. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό καθιστά το δίκτυο 5G προσαρμόσιμο σε μια ποικιλία σύνθετων βιομηχανικών εφαρμογών. Με την ανάπτυξη του δικτύου 5G, θα υπάρχουν πολλές νέες εφαρμογές προσαρμοσμένες στο 5G που αναμένεται να αλλάξουν τον κόσμο. Ταυτόχρονα τεχνολογίες όπως 5G, AI (τεχνητή νοημοσύνη) , IoT (διαδίκτυο των πραγμάτων) και cloud αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον, καθιστώντας τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για την ζωή των ανθρώπων, πρόσθεσε.



Η Huawei βοηθά τους παρόχους σε όλη την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ώστε να αναπτύξουν ταχύτερα το 5G



Η περιοχή της Ασίας και Ειρηνικού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ηγείται παγκοσμίως σε θέματα ανάπτυξης 5G. Η Νότια Κορέα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει πραγματοποιήσει εμπορική χρήση του 5G σε ευρεία κλίμακα. Από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του 5G στις αρχές Απριλίου, ο αριθμός των συνδρομητών 5G στη χώρα αυτή ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια. Η Νότια Κορέα έχει γίνει ο παγκόσμιος πόλος αναφοράς για την εμπορική χρήση του 5G. Επιπλέον στην ίδια περιοχή, η Κίνα έχει κατασκευάσει ένα μεγάλης κλίμακας δίκτυο 5G για πιλοτική εμπορική χρήση. Οι τρεις κύριοι πάροχοι της Κίνας έχουν αναπτύξει δίκτυα 5G σε πόλεις όπως το Πεκίνο, τη Σανγκάη, την Γκουανζού, την Σενζέν και την Τσενγκζού. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον συνδρομητή (downlink) ο οποίος έχει επιτευχθεί είναι της τάξης του 1 Gbps, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να μεταφερθεί μια ταινία HD σε 1080P.



Το 5G γίνεται πραγματικότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 35 πάροχοι σε 20 χώρες έχουν διαθέσει εμπορικά την τεχνολογία 5G ενώ 33 επιπλέον χώρες έχουν εκχωρήσει φάσμα για υπηρεσίες 5G.



Η Huawei έχει εξασφαλίσει πάνω από πενήντα εμπορικές συμβάσεις 5G παγκοσμίως και έχει παραδώσει πάνω από 200.000 μονάδες Massive MIMO AAUs. Με πλούσια εμπειρία σε πιλοτική εμπορική χρήση 5G και την ενεργή διερεύνηση 5G καινοτόμων εφαρμογών, η Huawei δεσμεύεται να παρέχει τα ασφαλέστερα και πιο προηγμένα προϊόντα και λύσεις 5G καθώς και ποικίλα σενάρια εφαρμογών. Η Huawei επιδιώκει να δώσει την δυνατότητα στους παρόχους της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού να αναπτύξουν ταχύτερα την τεχνολογία 5G και να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματά της. Απώτερος στόχος είναι να ενισχυθούν οι πολυάριθμες βιομηχανίες, να βελτιωθεί η κοινωνική αποδοτικότητα και να επιταχυνθεί η βιομηχανική ψηφιοποίηση.



Η χρήση νέων τεχνολογιών διαμορφώνει έναν καλύτερο, έξυπνο κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρονται είναι μεταξύ άλλων το StorySign, μια εφαρμογή με δυνατότητα AI που χρησιμοποιεί τεχνολογίες αναγνώρισης εικόνων και οπτικές τεχνολογίες αναγνώρισης χαρακτήρων, για τη μετάφραση παιδικών βιβλίων στη νοηματική γλώσσα, βοηθώντας τα κωφά παιδιά να μάθουν να διαβάζουν.



Στην Κόστα Ρίκα, μια εταιρεία που ονομάζεται Rainforest Connection έχει αναπτύξει ηλιακό εξοπλισμό παρακολούθησης σε 2.500 km2 τροπικού δάσους. Με τις τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων και έξυπνης ανάλυσης του Huawei Cloud, ο εξοπλισμός παρακολούθησης μπορεί να επεξεργάζεται σύνθετα ηχητικά δεδομένα στο τροπικό δάσος σε πραγματικό χρόνο και να προσδιορίζει με ακρίβεια και εγκαίρως τους θορύβους των αλυσοπρίονων και των φορτηγών, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη υλοτομία.



Από το 2013, το Huawei Innovation Day έχει πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις, όπως Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Παρίσι, Σιγκαπούρη, Σίδνεϊ, Κουάλα Λουμπούρ, Μπανγκόκ, Ντουμπάι και Σάο Πάολο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ