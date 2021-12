Η Huawei συνεργάζεται με Ευρωπαίους εταίρους στην ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων με στόχο να μειώσει το ψηφιακό χάσμα

Περισσότεροι από 80 φοιτητές, μαζί με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, συμβούλων και πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για το Huawei Talent Summit – με στόχο να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων της Huawei. Η επίλυση μελλοντικών προκλήσεων όπως το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες, η έλλειψη ταλέντων στον τομέα των ΤΠΕ, η ισότητα και η βιωσιμότητα αποτέλεσαν το επίκεντρο των συζητήσεων.



Η ημέρα ξεκίνησε με τη δημοσίευση των βασικών ευρημάτων της κοινής Λευκής Βίβλου Huawei και EY για τις ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με τον Luca Marcolin, Senior Consultant της EY, η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες ξεπερνά την προσφορά με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό. Ταυτόχρονα υπάρχει σοβαρή έλλειψη ταλέντων ΤΠΕ στην ΕΕ. «Για παράδειγμα, το 2021, η Φινλανδία κατέλαβε την πρώτη θέση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενισχύοντας τον ρόλο της ως ευρωπαϊκή ψηφιακή ηγέτιδα. Το ποσοστό των αποφοίτων στον τομέα των ΤΠΕ στη Φινλανδία είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ και σχεδόν οι διπλάσιες επιχειρήσεις παρέχουν εκπαίδευση στις ΤΠΕ. Ωστόσο, αυτό είναι ανεπαρκές, καθώς το 59% των εταιρειών που προσπαθούν να προσλάβουν ειδικούς στις ΤΠΕ αναφέρουν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας», λέει ο Luca Marcolin.



Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Huawei έχει δεσμευτεί να αναπτύξει νέα ταλέντα στον τομέα των ΤΠΕ σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται. Το 2008, η Huawei ξεκίνησε την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων ανάπτυξης ταλέντων, συμπεριλαμβανομένων υποτροφιών, διαγωνισμών τεχνολογίας και εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Έκτοτε, η Huawei έχει επενδύσει πάνω από €130 εκατομμύρια σε αυτά τα προγράμματα, ωφελώντας περισσότερους από 1,54 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως.



«Η Huawei είναι έτοιμη να συνεργαστεί με ευρωπαίους εταίρους για να αναπτύξει κορυφαία ψηφιακά ταλέντα και να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα», λέει ο Kenneth Fredriksen, Αντιπρόεδρος της Huawei CEE & Nordic Region.



«Στην Ευρώπη, η Huawei έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως το Seeds for the Future, το ICT Academy και το European University Challenge, για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανάπτυξης ταλέντων. Η Huawei έχει δεσμευτεί να επενδύσει €2,5 εκατομμύρια σε υποτροφίες Seeds for the Future που θα δοθούν σε ταλαντούχους φοιτητές στην Ευρώπη για αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ», υπογράμμισε ο Kenneth Fredriksen. Εξήγησε επίσης πώς μέσω αυτών των προγραμμάτων η Huawei «θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη για να ενισχύσει τις ικανότητες και τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς καινοτόμων Ευρωπαίων».





Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενώσουν τα χέρια για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον



Η ψηφιοποίηση σημαίνει μεγάλες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι οι μεγαλύτεροι καινοτόμοι της εποχής μας. Η Huawei έχει διοργανώσει διαγωνισμούς για startup σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με στόχο να ανακαλύψει σπουδαίες ιδέες για την κοινωνία. Η Huawei παρέχει επίσης τεχνολογία και χρηματοδότηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και προωθεί την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας.



Μια ομάδα ιδρυτών startups που χρησιμοποιούν τις ιδέες τους για να αλλάξουν τον κόσμο συζήτησε στο Talent Summit το πώς οι ΜμΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους αμοιβαίους στόχους τους, όπως η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Η Yesika Aguilera, Forbes 30 Under 30, συνιδρύτρια στο Tespack & Clocky App, ανέφερε: «Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω εταιρείες όπως η Huawei να προσπαθούν να εμπλέξουν και να ενδυναμώσουν τις startups και τους νέους ώστε να δημιουργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο και να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Η ευελιξία και οι νέες προοπτικές καινοτομίας των startups και της νεολαίας συμβαδίζουν με την εμπειρία, το κεφάλαιο και την τεχνογνωσία μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι ο τέλειος συνδυασμός για τη δημιουργία των πιο καινοτόμων, επαναστατικών και ισχυρών λύσεων για το μέλλον μας.»



Οι δεξιότητες ΤΠΕ επιτρέπουν στις γυναίκες να καλύψουν τη διαφορά στην ψηφιακή εποχή



Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα στο ψηφιακό εργατικό δυναμικό, με πάνω από το 80% των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ που απασχολούνται σε όλη την ΕΕ να είναι άνδρες. Παρά τις διαφορές μεταξύ των χωρών, μόνο το 17% των επαγγελματιών τεχνολογίας είναι γυναίκες κατά μέσο όρο και μόνο το 22% των επαγγελματιών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως είναι γυναίκες. Σε ένα πάνελ σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Dora Palfi, συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της imagiLabs ανέφερε: «Ενώ οι αριθμοί μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αρχίσουν πραγματικά να δείχνουν μια σημαντική αύξηση στην αναλογία των φύλων στον κλάδο, υπάρχουν ήδη απίστευτα επιτυχημένες γυναίκες και γυναίκες ηγέτιδες στον κλάδο. Η ανάδειξη τους ως προτύπων δίνει τη δυνατότητα να επιταχυνθεί η αλλαγή».



Η Huawei έχει ξεκινήσει μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο ψηφιακό μέλλον. Ανάμεσά τους το «Women In Technology» που πραγματοποιείτε σε όλη την Ευρώπη για να βοηθήσει τις φωνές των γυναικών να ακουστούν στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2021 η Huawei λάνσαρε επίσημα το πρόγραμμα HUAWEI Women Developers (HWD), με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες προγραμματιστές να δημιουργήσουν καινοτόμες εφαρμογές.



Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν επηρεάσει τις απόψεις των μαθητών για τη βιωσιμότητα



Η Huawei πάντα εκτιμά και φροντίζει τον πλανήτη μας. Εκτός από τη συνέχιση παροχής πράσινης τεχνολογίας 5G και συστημάτων ηλιακής ενέργειας, η Huawei συνεργάζεται με εταίρους στην Ευρώπη για να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα και να επιτύχει τον στόχο της ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050. Μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων ΤΠΕ, νεαρά ταλέντα έμαθαν πώς η τεχνολογία θα κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.



Οι απόφοιτοι του Eight Seeds for the Future συζήτησαν σχετικά με το πώς οι σπουδές τους επηρέασαν τις απόψεις τους για τη βιωσιμότητα και το πως μπορεί η τεχνολογία να επηρεάσει το μέλλον. Η ομάδα επαίνεσε ομόφωνα το πρόγραμμα Seeds for the Future και ήλπιζε να λάβει περισσότερη υποστήριξη από εταιρείες ΤΠΕ όπως η Huawei για να παραμείνει εμπνευσμένη και καινοτόμος.



Το Winter School of the European Leadership Academy δέχεται πλέον αιτήσεις



Μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που υποστηρίζει νεαρά, γυναικεία ταλέντα που προσπαθούν να διαμορφώσουν την τεχνολογική επανάσταση της Ευρώπης είναι το School for Female Leadership in the Digital Age. Οι αιτήσεις για την επόμενη επερχόμενη έκδοση, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου στη Νίκαια, είναι ανοιχτές έως τις 3 Ιανουαρίου 2022. Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα επιλέξει 27 συμμετέχοντες για αυτό το εβδομαδιαίο δωρεάν πρόγραμμα υποτροφιών με masterclasses, ομαδικά έργα, ενεργή μάθηση και πολιτιστικές εμπειρίες. Η Berta Herrero, Διευθύντρια Προγράμματος του School for Female Leadership in the Digital Age, δήλωσε: «Η διασφάλιση της ύπαρξης διαφορετικότητας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών είναι το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ενός πραγματικά ίσου, χωρίς αποκλεισμούς κόσμου. Για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις, οι γυναίκες πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώσουν και να ηγηθούν της τεχνολογικής επανάστασης. Το πρόγραμμα σπουδών μας εξοπλίζει τις νέες γυναίκες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι οι ηγέτες της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης».