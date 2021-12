Στο Twitter εμφανίστηκε η ιστορία της Kristin Livdahl σήμερα που έκανε πολλούς να απορούν τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές βοηθούς. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρησιμοποιούσε την Alexa της Amazon στο σπίτι της, ενώ την ψηφιακή βοηθό χρησιμοποιούσε και η 10χρονη κόρη της.



Το 10χρονο κορίτσι ζήτησε από την Alexa να της προτείνει μία «πρόκληση» ως παιχνίδι. Η Alexa απάντησε το εξής: «Η πρόκληση είναι απλή. Βάλε στην πρίζα έναν φορτιστή, αλλά μόνο μέχρι τη μέση. Στη συνέχεια ακούμπησε ένα νόμισμα στα εκτεθειμένα σιδεράκια.»

