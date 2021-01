Η Samsung προώθησε το event των S21 και S21+ από... iPhone

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε την Πέμπτη τα Galaxy S21 και Galaxy S21+, τις νέες συσκευές - ναυαρχίδες για τις οποίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα διαβάζοντας εδώ.

Παρ' όλα αυτά, η πασίγνωστη εταιρεία έκανε μια... γκάφα, αφού για να προωθήσει την παρουσίαση των S21 και S21+ χρησιμοποίησε iPhone.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δημιούργησε ένα γκάλοπ στο Twitter, ρωτώντας τους χρήστες ποιο είναι το χαρακτηριστικό για το οποίο ανυπομονούν περισσότερο στο Galaxy S21, αλλά όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω το tweet έγινε από τηλέφωνο της αντίπαλης εταιρείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, αντίστοιχο «ατύχημα» είχε και η Apple στο παρελθόν, κάτι που μάλλον προκαλεί... δυσφορία και στις δύο επιχειρήσεις.

Oops! Samsung just used an iPhone to promote tomorrow's Unpacked event for the upcoming Galaxy S21. pic.twitter.com/rvpGKhUjfu