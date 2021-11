Η WatchGuard ενισχύει περαιτέρω την Ενοποιημένη Πλατφόρμα Ασφαλείας της

Η WatchGuard Technologies, παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλεια και τη νοημοσύνη του δικτύου, τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), την προηγμένη προστασία τελικού σημείου και το ασφαλές Wi-Fi, ανακοίνωσε σήμερα τέσσερα νέα Endpoint Security Modules στο WatchGuard Cloud συμπεριλαμβανομένων των WatchGuard Patch Management, WatchGuard Full Encryption, WatchGuard Advanced Reporting Tool (ART), και WatchGuard Data Control. Αυτή η ενσωμάτωση ενισχύει περαιτέρω την Ενοποιημένη Πλατφόρμα Ασφαλείας της WatchGuard -Unified Security Platform™ και προσφέρει στους παρόχους και στους πελάτες κεντρική πρόσβαση σε όλες τις λύσεις τελικού σημείου της WatchGuard, με τη δυνατότητα να βασίζονται σε πρόσθετες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως ασφάλεια δικτύου, MFA και ασφαλές Wi-Fi.



«Η WatchGuard συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της για την Ενοποιημένη Πλατφόρμα Ασφάλειας που επιτρέπει στους MSPs να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ασφαλείας εταιρικού επιπέδου για την προστασία των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών», δήλωσε ο Andrew Young, Senior Vice President of Product Management της WatchGuard. «Η προσθήκη αυτών των νέων λειτουργικών modules τελικού σημείου όχι μόνο απλοποιούν δραματικά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ασφάλειας τελικών σημείων μας για τους MSPs, αλλά τους παρέχει επίσης νέες ευκαιρίες αύξησης εσόδων μέσω cross-sell και up-sell».







Η WatchGuard αναβαθμίζει την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών με την Ενοποιημένη Πλατφόρμα Ασφαλείας της που περιλαμβάνει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων τελικού σημείου, ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και ασφάλειας δικτύου. Συνδυάζει την ενσωμάτωση των modules ασφαλείας τελικού σημείου στο επίπεδο κεντρικής διαχείρισης της Ενοποιημένης Πλατφόρμας Ασφαλείας, ενώ το WatchGuard Cloud απλοποιεί τη διαχείριση, την ορατότητα και την αναφορά για τους MSPs. Επίσης, παρέχει επιπλέον προστασία και αυξάνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου Endpoint Security της WatchGuard – το οποίο περιλαμβάνει το WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform), το WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response) και το WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).



Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Endpoint Security modules περιλαμβάνουν:



• WatchGuard Patch Management – Διαχειρίζεται τρωτά σημεία σε λειτουργικά συστήματα και εκατοντάδες εφαρμογές τρίτων σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές Windows. Αυτό παρέχει μειωμένο περιθώριο επίθεσης, ενισχύοντας τις αποτρεπτικές ικανότητες και τον περιορισμό περιστατικών. Διατίθεται ως πρόσθετη λειτουργία στις λύσεις WatchGuard EPDR, EDR και EPP.

• WatchGuard Full Encryption – Ελέγχει και διαχειρίζεται κεντρικά την κρυπτογράφηση και την ανάκτηση κλειδιού σκληρού δίσκου και μονάδας USB, αξιοποιώντας το BitLocker σε συστήματα Windows. Διατίθεται ως πρόσθετη λειτουργία στις λύσεις WatchGuard EPDR, EDR και EPP.

• WatchGuard Advanced Reporting Tool (ART) – Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών, των δικτύων και των χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει προκαθορισμένα ερωτήματα, πίνακες εργαλείων και ειδοποιήσεις σε endpoints out of the box. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα ερωτήματα και ειδοποιήσεις βασισμένα στην τηλεμετρία τελικού σημείου. Διατίθεται ως πρόσθετη λειτουργία στις λύσεις WatchGuard EPDR και EDR.

• WatchGuard Data Control* – Ανακαλύπτει, ελέγχει και παρακολουθεί μη δομημένα ευαίσθητα ή προσωπικά δεδομένα σε τελικά σημεία, από αποθηκευμένα δεδομένα, δεδομένα σε χρήση και δεδομένα σε κίνηση. Μπορεί επίσης να εκτελέσει προσαρμοσμένες αναζητήσεις σε πραγματικό χρόνο για να βρει αρχεία εντός συγκεκριμένου περιεχομένου. Διατίθεται ως πρόσθετη λειτουργία στις λύσεις WatchGuard EPDR και EDR. (*Διατίθεται επί του παρόντος στην Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιρλανδία.)







Το Endpoint Security της WatchGuard στο WatchGuard Cloud προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία τελικού σημείου, εντοπισμό και απόκριση για δίκτυα με δεκάδες χιλιάδες συσκευές με την επιλογή προσθήκης υπηρεσιών αναζήτησης απειλών και zero-trust. Όλα αυτά παραδίδονται μέσω ενός lightweight agent και διαχειρίζονται μέσω ενός υαλοπίνακα για απόλυτη απλότητα. Όταν συνδυάζεται με πρόσθετα εργαλεία όπως το RapidDeploy και το FlexPay, η ισχυρή Unified Security Platform της WatchGuard επιτρέπει στους παρόχους λύσεων να κλιμακώνονται γρήγορα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών.





«Καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις στα τελικά σημεία συνεχίζουν να αυξάνονται, οι πελάτες χρειάζονται όλο και περισσότερο τη βοήθειά μας για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλείας τους. Ο συνδυασμός του WatchGuard Cloud με το χαρτοφυλάκιο του Endpoint Security όχι μόνο μας επιτρέπει να προσφέρουμε αυτήν την προστασία, αλλά μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την προσφορά υπηρεσιών ασφαλείας, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και να αναπτύξουμε την επιχείρηση», δήλωσε ο Bill Walter, Partner στην Gross, Mendelsohn & Associates. «Τα νέα endpoint modules ενισχύουν περαιτέρω σε αυτό το όραμα να προσφέρουμε στους πελάτες μια πλήρη ενοποιημένη πλατφόρμα ασφαλείας».