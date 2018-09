«Είμαστε η τελευταία γενιά πολιτών που ζει ελεύθερα»

​«Σύντομα θα είναι αδύνατο για οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη να μην περιλαμβάνεται στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από κυβερνήσεις και άλλου τύπου οργανώσεις»

Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα, ο ιδρυτής των Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ παραχώρησε συνέντευξη σε ανεξάρτητο οργανισμό (World Ethical Data Forum) που δημοσιεύτηκε από το ρωσικό δίκτυο RT.Ο Ασάνζ «φιλοξενείται» στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο από το 2012 οπότε και του παρασχέθηκε άσυλο, ενώ εκκρεμούν διεθνείς διώξεις εις βάρος του. Πρόσφατα, αποφασίστηκε η διακοπή των επικοινωνιών του με τον έξω κόσμο, παρά μόνο με τους δικηγόρους του, και αυτή του η εμφάνιση αποτελεί εξαίρεση.Ο ιδρυτής του Wikileaks στη συνέντευξη αναφέρθηκε στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν το «ανθρώπινο είδος», υπογραμμίζοντας ότι σύντομα η «παγκόσμια παρακολουθήση» θα είναι καθεστώς, από το οποίο δεν θα μπορεί να διαφύγει κανείς.«Σύντομα θα είναι αδύνατο για οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη να μην περιλαμβάνεται στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται από κυβερνήσεις και άλλου τύπου οργανώσεις. Η γενιά που γεννιέται τώρα είναι η τελευταία ελεύθερη γενιά. Γεννιέσαι, και είτε αμέσως είτε μέσα σε έναν χρόνο γίνεσαι γνωστός παγκοσμίως. Η ταυτότητά σου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γίνεται γνωστή σε όλες τις παγκόσμιες «δυνάμεις», είτε ως αποτέλεσμα της επιλογής των γονιών σου που ανεβάζουν το όνομά σου και τις φωτογραφίες σου στο Facebook, είτε ως αποτέλεσμα των αιτήσεων σου για ασφαλιστική κάλυψη ή διαβατήριο.«Ένα μικρό παιδί σήμερα, κατά μία έννοια, θα πρέπει να διαπραγματευτεί τη σχέση του με τις βασικές παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτό μας τοποθετεί σε πολύ διαφορετική θέση. Ελάχιστοι είναι οι τεχνικά ικανοί που μπορούν να επιλέξουν μια διαφορετική ζωή, μακριά από όλα αυτά, που να μπορούν να ζήσουν δηλαδή με τον δικό τους αποκλειστικά τρόπο. Μου μυρίζεται… ολοκληρωτισμός», υποστηρίζει στη συνέντευξή του.Αυτό συμβαίνει, κατά τον 47χρονο Αυστραλό, διότι «η δυνατότητα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών έχει εξελιχθεί ραγδαία, και θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο».«Το επόμενο βήμα έρχεται… Από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μεγάλες βάσεις δεδομένων», εκτιμά.«Προσέξτε τι κάνουν η Google, το Baidu, η Amazon και το Facebook. Εκμαιεύουν τη γνώση της ανθρωπότητας, όπως την εκφράζουμε όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Το κλασικό μοντέλο, αυτό που οι ακαδημαϊκοί αποκαλούν «καπιταλισμός παρακολούθησης», έχει αλλάξει πλέον».»Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και ραγδαία οικονομική αλλαγή που μεταβάλλει το κλασικό μοντέλο του «καπιταλισμού παρακολούθησης» σε αυτό που, δεν έχει ακόμα χαρακτηριστεί, ως το μοντέλο «Παρακολούθησης Τεχνητής Νοημοσύνης», εκτιμά.«Αυτό θα αντικαταστήσει όχι μόνο τους ενδιάμεσους τομείς -τα περισσότερα πράγματα που κάνει ο χρήστης στο διαδίκτυο είναι κατά μία έννοια μια πιο αποτελεσματική διαμεσολάβηση -αλλά θα καταλάβει επίσης τον τομέα των μεταφορών ή θα δημιουργήσει εντελώς νέους τομείς».Ο Τζούλιαν Ασάνζ προβλέπει ότι οι εχθροπραξίες στον κυβερνοχώρο «θα φτάσουν σε ένα σημείο καμπής, από τη στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελιχθεί τόσο ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά (και αυτόματα) τις επιθέσεις των χάκερ».«Δεν υπάρχουν σύνορα στο διαδίκτυο. Η απόσταση μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Ναϊρόμπι είναι 220 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Θα υπήρχε ποτέ ειρήνη σε ένα τέτοιο σενάριο;», αναρωτιέται.»Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν βέβαια να δημιουργήσουν τα δικά τους «σύνορα», χρησιμοποιώντας την κρυπτογραφία, αλλά κι αυτά δεν μπορούν να μείνουν αλώβητα, ακόμα και από μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.»Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αρκετά ισχυρά (διαδικτυακά) «σύνορα», που να μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και να αποτρέψουν τις συγκρούσεις. Έτσι, θα έχουμε πιο πολλές συγκρούσεις», καταλήγει o ιδρυτής των Wikileaks.Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στην αγγλική γλώσσα:Ο Τζούλιαν Πολ Ασάνζ, με καταγωγή από την Αυστραλία ακτιβιστής θεωρείται ως ο ιδρυτής της ιστοσελίδας Wikileaks το 2006, που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο με τις αποκαλύψεις της.Τo 2009 του απονεμήθηκε το βραβείο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ έχει βραβευθεί και από το βρετανικό περιοδικό Εconomist με το βραβείο Index on Censorship το 2008. Το 2010 σε ψηφοφορία του Βρετανικού περιοδικού New Statesman ψηφίστηκε στο νούμερο 23 ανάμεσα στα «50 πρόσωπα που επηρεάζουν περισσότερο τον Κόσμο το 2010». Την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε το βραβείο Σαμ Ανταμς, από την Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence, μια ομάδα πρώην αξιωματικών της CIA σχετικά με την ακεραιότητα και την ηθική στον τομέα της πληροφοριοδότησης. Επίσης ψηφίστηκε από το περιοδικό Utne Reader ως ένας από τους «25 Οραματιστές που Αλλάζουν τον Κόσμο σας», ενώ η γαλλική εφημερίδα Le Monde τον ανακήρυξε «άνδρα της χρονιάς» για το 2010.[41]Το 2010 υπήρξε ανάμεσα στους υποψήφιους για το πρόσωπο της χρονιάς του περιοδικού Time για το 2010. To 2011 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Ειρήνης του Σίδνεϊ και το Δημοσιογραφικό βραβείο Μάρθα Γκέλχορν.Τον Αύγουστο του 2010 ξεκίνησε έρευνα εναντίον του στη Σουηδία με την κατηγορία πως είχε βιάσει μια γυναίκα στο Ένκοπινγκ. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες για βιασμό, ενώ οι υποστηρικτές του θεωρούσαν πως υπήρξε θύμα συκοφάντησης λόγω του έργου των Wikileaks. Παράλληλα με την υπόθεση βιασμού, μετά την δημοσίευση από το WikiLeaks περισσοτέρων των 251.000 διπλωματικών εγγράφων, 15.000 περίπου από τα οποία έφεραν την ένδειξη «απόρρητο», ο Γενικός Εισαγγελέας της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ρόμπερτ ΜακΚλέλαντ ξεκίνησε έρευνες για τις δραστηριότητες του Ασάνζ στο διαδίκτυο.Ύστερα από την έκδοση του εντάλματος από την Interpol για την υπόθεση βιασμού, o Ασάνζ παραδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 στην Αστυνομία του Λονδίνου, ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού. Στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης και περιοριστικούς όρους, απορρίπτοντας την έφεση.Στις 19 Ιουνίου του 2012 ο Ασάνζ κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο υποβάλλοντας αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως η απόπειρα του να ζητήσει άσυλο σε ξένη πρεσβεία αποτελούσε παραβίαση των όρων της εγγύησής του και μπορούσε να επιφέρει σύλληψη. Στις 16 Αυγούστου 2012 ο υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού Ρικάρντο Πατίνο ανακοίνωσε την απόφαση της χώρας να παραχωρήσει τελικά πολιτικό άσυλο στον Ασάνζ, ο οποίος παρέμενε στους χώρους της πρεσβείας της χώρας στο Λονδίνο, υπό την απειλή της σύλληψής του.Το περασμένο καλοκαίρι αναπτύχθηκε η φημολογία ότι οι αρχές του Ισημερινού σκοπεύουν να άρουν το άσυλο στον Ασάνζ, ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.