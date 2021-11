Καταπολεμήστε το άγχος με τη βοήθεια της Canon

Είτε πρόκειται για να ηρεμήσουμε λίγο από το ατελείωτο scrolling ή για να αναζωπυρώσουμε τη δημιουργική μας σπίθα, το 2021 έχουμε δει μια αύξηση στα απτικά και δημιουργικά χόμπι όπως ο χρωματισμός, με σκοπό να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε για να προστατεύσουμε την ψυχική και σωματική μας ευεξία. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρωματισμός δεν είναι μόνο μια δραστηριότητα για τα παιδιά - μόνο δέκα λεπτά την ημέρα χρωματισμού μπορούν επίσης να αποφέρουν οφέλη ψυχικής υγείας στους ενήλικες.



Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Άγχος, που ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου, η Canon Europe έχει συνεργαστεί με ταλαντούχους εικονογράφους γνωστούς για την εμπνευσμένη τέχνη τους που ενθαρρύνουν τις συνομιλίες γύρω από την ψυχική υγεία, να δημιουργήσουν μια αποκλειστική σειρά εκτυπώσιμων σχεδίων που μπορούν να βαφτούν, να χρωματιστούν ή να μετατραπούν σε κολάζ για να βοηθήσουν στην ανακούφιση του άγχους και του στρες.



Οι εικονογράφοι Wednesday Holmes και Johanna Basford έχουν δημιουργήσει μερικά ολοκαίνουργια σχέδια, όλα αναδεικνύοντας τα μοναδικά στυλ εικονογράφησης και μεταφέροντας σας σε ζωντανούς οπτικούς κόσμους:



• Τα σχέδια της Wednesday έχουν εκτεθεί παντού, από το V&A London μέχρι την Γκαλερί Heller στη Νέα Υόρκη και επικεντρώνονται σε θέματα εκπαίδευσης και ενσυναίσθησης μέσα από τα φωτεινά χρώματα και τους ευγενικούς χαρακτήρες τους

• Τα σχέδια της Johanna έχουν να κάνουν με τη λεπτομέρεια, με περίπλοκα μοτίβα που έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη της τάσης για χρωματισμό ως ασχολία για ενήλικες κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων lockdowns. Οι χειροποίητες εικονογραφήσεις της έχουν μυστικιστική ποιότητα και εξερευνούν θέματα όπως μυστικοί κήποι, μαγικά κάστρα και μαγεμένα δάση

Υπενθυμίστε στους αγαπημένους σας ότι τους σκέφτεστε τυπώνοντας και στέλνοντάς τους ένα από τα χαλαρωτικά σχέδια που φιλοξενούνται στο Imagine What You Can Make Hub της Canon για να χρωματίζουν στο σπίτι.



Ενδεικτικά σχέδια περιλαμβάνουν:

• Σχέδια “Mindful Garden” από την Johanna Basford που περιλαμβάνουν άνθη, πεταλούδες και μέλισσες - ιδανικά για τους οπαδούς της άγριας φύσης

• Διασκεδαστικοί και χαλαρωτικοί χαρακτήρες από την Wednesday Holmes στο κλασικό χαρούμενο στυλ τους



H εικονογράφος Johanna Basford αναφέρει: «Δεν χρειάζεστε ακριβά καλλιτεχνικά εργαλεία για να αποκομίσετε τα μέγιστα από αυτά τα σχέδια. Το θέμα με τα εργαλεία τέχνης είναι ότι ανταποκρίνονται διαφορετικά σε κάθε ξεχωριστό άτομο που τα χρησιμοποιεί. Τα χρωματιστά μολύβια είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει κανείς, αλλά είναι σημαντικό να διασκεδάσετε και να πειραματιστείτε λίγο».



H εικονογράφος Wednesday Holmes σχολιάζει: «Το σχέδιο και ο χρωματισμός μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές, και έχω διαπιστώσει ότι η εικονογράφηση είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος τρόπος άσκησης της αυταγάπης (“self love”). Είμαι πραγματικά υπερήφανη που συνεργάζομαι με την Canon για να φέρω στους ανθρώπους αυτά τα σχέδια και ελπίζω ότι η εκτύπωση και ο χρωματισμός τους βοηθά στην ανύψωση ή την ηρεμία οποιουδήποτε το χρειάζεται».



Η Susie Donaldson, European Marketing Director, Canon EMEA, λέει: «Σε στιγμές υψηλού φόρτου εργασίας ή άγχους, μπορεί να είναι χρήσιμο να αφιερώσετε χρόνο και να αναθέσετε στον εαυτό σας κάτι που αποσπά την προσοχή, κάτι για το οποίο οι χειροτεχνίες είναι μια απλή, αλλά αποτελεσματική δραστηριότητα. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτή την επιλογή όμορφων δημιουργικών σχεδίων από τέτοιους ταλαντούχους καλλιτέχνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευφάνταστες δραστηριότητες και αναζητήσεις και για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν. Δοκιμάστε να τα εκτυπώσετε ως αυτοκόλλητα για τη δημιουργία κολλάζ, τη δημιουργία μαγνητικών αυτοκόλλητων ή ακόμη και τη μεταφορά τους πάνω στα ρούχα χρησιμοποιώντας σιδερότυπο χαρτί, για να στείλετε και να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας.»



Χρειάζεστε λίγο πιο δημιουργική έμπνευση πριν ξεκινήσετε το χρωματισμό; Αναζητήστε το #ColourWithCanon στο Instagram για να δείτε πώς οι influencers και οι λάτρεις του χρωματισμού έχουν δημιουργήσει τα δικά τους σχέδια.



Για να κατεβάσετε αυτά τα περιορισμένα σχέδια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα “Imagine What You Can Make Hub” της Canon: https://www.canon.gr/get-inspired/stories/printing-and-crafts/imagine-what-you-can-make/



Η σειρά εκτυπωτών inkjet Canon PIXMA αποτελεί τον τέλειο σύντροφο για την εκτύπωση αυτών των σχεδίων, χάρη στις δημιουργικές δυνατότητές τους.