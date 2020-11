Νέα εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών μαθημάτων για πτυχίο ΣΜηΕΑ από την Drone Academy

Έναρξη 13-11-2020 Θ Εκπαιδευτικής Σειράς Θεωρητικών Μαθημάτων Απόκτησης Πτυχίου Σ.ΜηΕ.Α. (Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών).

Aπο έμπειρους Χειριστές/Εκπαιδευτές της Πολιτικής & Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα Θεωρητικά Μαθήματα διαρκείας 50 Ωρών παραδίδονται μέσω internet με Επαγγελματική Πλατφόρμα Απομακρυσμένης Εκπαίδευσης- eLearningΟι Γραπτές Εξετάσεις ,τα Πτητικά Μαθήματα & η Πτητική Εξέταση ,γίνονται στο Ηράκλειο σε χώρους της εταιρείας.

Ακολουθούνται διαδικασίες COVID-19 σύμφωνα με τις Οδηγίες ΥΠΑ & Κρατικών Οργανισμών

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εγκεκριμένου απο την ΥΠΑ Αρ.Αδειας EL-UAS-TC-15

