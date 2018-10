Νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα σχολεία στην ΕΕ, καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Στην ΕΕ, το εργαλείο SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) θα τεθεί στη διάθεση —σε εθελοντική βάση— 76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία.Το SELFIE λανσάρεται σε 24 γλώσσες της ΕΕ, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες γλωσσικές εκδοχές. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή του. Στόχος της Επιτροπής είναι η συμμετοχή 1 εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων έως τα τέλη του 2019.Πριν από τα εγκαίνια του SELFIE στο IX Σχολείο "Klementyna Hoffmanowa", σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, δήλωσε σχετικά: «Το SELFIE μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία μας να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση με εύστοχο και ολοκληρωμένο τρόπο. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του χώρου της εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή, καθώς συγκεντρώνει τις απόψεις των διευθυντών σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Είμαι πεπεισμένος ότι το SELFIE θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό έχει βασική σημασία εάν θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της γνώσης. Και είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση κοινωνιών στις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα αντί να είναι παθητικοί καταναλωτές νέων τεχνολογιών.»Το SELFIE είναι μία από τις 11 πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το σχέδιο δράσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και να υποστηρίξει την καινοτόμο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη μάθηση.Όταν ένα σχολείο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το SELFIE, οι μαθητές, οι διευθυντές σχολείων και οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν μια σειρά σύντομων δηλώσεων για να αξιολογήσουν κατά πόσον χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Το εργαλείο είναι διαρθρωμένο σε περισσότερες από μία ενότητες, και τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προαιρετικών δηλώσεων και να συγκεντρώσουν έως και οκτώ ερωτήματα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Οι δηλώσεις αυτές χρειάζονται από 20 έως 30 λεπτά για να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, το σχολείο λαμβάνει ειδική έκθεση με τα αποτελέσματα. Ο σχολικός έλεγχος προόδου SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας, ώστε να καθοριστούν τα βήματα με τα οποία θα βελτιωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για βελτιωμένη μάθηση. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσε π.χ. να παρέχεται ειδική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς ή υποστήριξη στους μαθητές σε θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όλες οι απαντήσεις στο SELFIE είναι ανώνυμες και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των σχολείων ή των εκπαιδευτικών συστημάτων.Το SELFIE είναι ήδη διαθέσιμο στα σχολεία της Σερβίας, ενώ, από τις αρχές του επόμενου έτους, θα διατίθεται σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πρώτο συνέδριο για το SELFIE θα διοργανωθεί στη Μαδρίτη στις 4-5 Απριλίου 2019, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας. Θα φέρει σε επαφή σχολεία από όλη την Ευρώπη τα οποία χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό και οι εμπειρίες και παρατηρήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου.Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία, για να τα βοηθήσει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, ώστε να ενισχύσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, αφού θα έχουν συμπληρώσει το SELFIE. Ακόμα, η Επιτροπή διερευνά πιθανές συνέργειες με υπάρχοντα δίκτυα εκπαιδευτικών και σχολείων, και ειδικότερα με το eTwinning, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών παγκοσμίως.