Netflix: Έφτασε τους 158 εκατ. συνδρομητές

Το Netflix ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 3ο τρίμηνο του 2019 και παρά τα ελαφρώς μειωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τις προβλέψεις (6,77 εκατ. αντί των 7 εκατ.), παραμένει ρεκόρ για το τρίμηνο. Η εταιρεία ανέφερε ότι ανασταλτικός παράγοντας στις ΗΠΑ ήταν σίγουρα η αύξηση της τιμής της συνδρομής και ότι "με περισσότερα έσοδα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της υπηρεσίας μας για να ενδυναμώσουμε την πρότασή μας."

Δεν υπήρχε ιδιαίτερη αναφορά στο όλο και πιο ανταγωνιστικό πεδίο που σχηματίζεται τον τελευταίο καιρό, με τα Amazon Prime και Hulu να υφίστανται ήδη εδώ και καιρό και τα Disney+, Apple TV+, HBO Max και Peacock (η υπηρεσία του NBC) να έρχονται σύντομα.

#StrangerThings Season 3 was the most watched season to date, with 64 million member households watching in its first four weeks pic.twitter.com/C1BKMThIpj