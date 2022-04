Ο Ίλον Μασκ εξαγόρασε το Τwitter

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Ο Ίλον Μασκ έκλεισε τη συμφωνία για την αγορά της Twitter Inc (TWTR.N) έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά τη Δευτέρα, σε μια συναλλαγή που θα μετατοπίσει τον έλεγχο της δημοφιλέστατης πλατφόρμας κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες, διασημότητες και παγκόσμιους ηγέτες, στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Η παραπάνω είδηση επιβεβαιώθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωσή της, από μια ακόμη που προήλθε από το διοικητικό συμβούλιο του Twitter το οποίο γνωστοποίησε ότι συμφώνησε στην εξαγορά της πλατφόρμας από τον Ίλον Μασκ έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο επιχειρηματίας, συμφώνησε να καταβάλει 54,20 δολάρια ανά μετοχή στους μετόχους.

Όπως έγινε γνωστό από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας Twitter Inc , εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων. Νωρίτερα, η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε άνοδο +5,5%, φτάνοντας τα 51,60 δολάρια.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατίας που λειτουργεί και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης, όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας» ανέφερε ο Ίλον Μασκ σε ανακοίνωσή του.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means