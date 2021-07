Ο Τραμπ μηνύει Facebook, Google και Twitter

Μήνυση κατά των τεχνολογικών «κολοσσών», Facebook, Google και Twitter, και των αφεντικών αυτών, κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη σε ομιλία του τέως προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τις εταιρείες πως προχώρησαν σε λογοκρισία σε βάρος του, την οποία χαρακτηρίζει ως αδικαιολόγητη και κάνει λόγο για αποσιώπηση απόψεων όταν προέρχονται από τον συντηρητικό χώρο.

Η μήνυση κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, την Τετάρτη 7 Ιουλίου.

«Σήμερα, μαζί με το "Ινστιτούτο Πολιτικής Πρώτα η Αμερική"», έναν οργανισμό που προωθεί τις πολιτικές '«Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ, «καταθέτω, ως βασικός εκπρόσωπος, μια μείζονα ομαδική δικαστική ενέργεια εναντίον τεχνολογικών γιγάντων όπως το Facebook, το Google και το Twitter, καθώς και ενάντια στα αφεντικά τους, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Σούνταρ Πιτσάι και Τζακ Ντόρσεϊ», ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος στο γκολφ κλαμπ Μπεντμίνστερ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Τραμπ, αρχικά τέθηκε σε αναστολή από τον λογαριασμό του στο Facebook τον Ιανουάριο για 24 ώρες, στη συνέχεια η απαγόρευση μετατράπηκε σε επ' αόριστον και, με την τελευταία απόφαση του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας, η απαγόρευση θα παραμείνει τουλάχιστον για δύο χρόνια μετά την έναρξή της. Ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι η αναστολή του Τραμπ προέκυψε ως συνέπεια της υποστήριξής του προς τους ταραχοποιούς που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook εκείνη την εποχή, ο Ζούκερμπεργκ είπε: «Τα συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών δείχνουν σαφώς ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χρόνο του στο αξίωμα για να υπονομεύσει την ειρηνική και νόμιμη μετάβαση της εξουσίας στον εκλεγμένο διάδοχό του, Τζο Μπάιντεν». Ο Τραμπ έπειτα δέχτηκε απαγόρευση και από την πλατφόρμα του Twitter τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με την εταιρεία να λέει ότι είναι απαγόρευση εφ' όρου ζωής.

Πληροφορίες από: The Guardian, The Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ