Όλα αλλάζουν και γίνονται WIND ONE

Επικοινωνία χωρίς όρια προφέρει η WIND στους πελάτες της με τα νέα συνδυαστικά προγράμματα, κινητής, σταθερής, internet και τηλεόρασης WIND ONE, που απαντούν στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες.





Οι WIND ONE συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν πραγματικά απεριόριστα DATA για χρήση internet από το κινητό έχοντας τη δυνατότητα να κατεβάζουν μεγάλα αρχεία, να μοιράζονται φωτογραφίες και video, να βλέπουν σειρές, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν χωρίς να ανησυχούν για την κατανάλωση των δεδομένων τους αφού αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.





Ακόμα, δωρεάν απεριόριστη ενδοεπικοινωνία μεταξύ κινητού, σταθερού και καρτοκινητού για όλα τα μέλη της WIND ONE οικογένειας αλλά και έως 12 μήνες δώρο Netflix συνδυάζοντας WIND ONE με WIND VISION, έρχονται να προστεθούν στις απίστευτες παροχές.









Επιπλέον, οι συνδρομητές WIND ONE απολαμβάνουν μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης αφού δεν χρειάζεται πλέον να μιλάνε με ρομπότ και να επαναλαμβάνουν. Εξειδικευμένος εκπρόσωπος της εταιρείας απαντά άμεσα στον πελάτη, προσφέροντας την καλύτερη προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Oι WIND ΟΝΕ πελάτες εξυπηρετούνται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού μέσω του mywindapp. Επιπρόσθετα μπορούν να έχουν δωρεάν αποστολή τεχνικού στο χώρο τους για να επιλύσει άμεσα οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα δεν λύνεται τηλεφωνικά.





Τα προνόμια των νέων WIND ONE συνδυαστικών προγραμμάτων δεν σταματούν εδώ, καθώς με κάθε ανανέωση συμβολαίου η επιλογή ενός δωρεάν smartphone περιμένει κάθε WIND ONE πελάτη. Ενώ, για οποιοδήποτε πρόβλημα στη συσκευή του, μπορεί εύκολα και απλά να χρησιμοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία του προνομιακού service, ώστε η εταιρεία να παραλάβει τη συσκευή του, όπου και αν βρίσκεται και να του παραδώσει συσκευή αντικατάστασης μέχρι να επισκευαστεί η δική του.





«Θέλουμε οι πελάτες του σήμερα να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το WIND ONE, τον πιο εξελιγμένο και ολοκληρωμένο συνδυασμό προγραμμάτων κινητής, σταθερής, internet και τηλεόρασης. Αλλάζουμε και εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με μοναδικό γνώμονα την εξαιρετική εμπειρία του πελάτη μας», τονίζει ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Chief Consumer Marketing Officer της WIND.





Τέλος σημαντικές συνεργασίες με τον ΉΡΩΝ, την Hellas Direct και τη SeaJets έρχονται να ολοκληρώσουν την ολιστική προσέγγιση των συνδυαστικών πακέτων WIND ONE. Προνόμια έκπτωσης και οικονομικότερου τιμολογίου ρεύματος για το σπίτι μέσα από τη συνεργασία με τον ΗΡΩΝ καθώς και 6μηνη (180 ημέρες) δωρεάν Οδική Βοήθεια για το αυτοκίνητό των συνδρομητών από την Hellas Direct, χωρίς καμία δέσμευση, σε όποια εταιρία και αν έχουν ασφαλισμένο το αυτοκίνητό τους. Έως τις 29 Σεπτεμβρίου οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές της WIND στα προγράμματα WIND ONE μπορούν να ταξιδεύουν στις Κυκλάδες με τον υπερσύγχρονο στόλο ταχυπλόων της SEAJETS, με δώρο τα εισιτήρια επιστροφής τους.





Νέα προνόμια, απεριόριστη, ξέγνοιαστη, φα –ντα –στι –κή WIND ONE εμπειρία.





Μάθετε περισσότερα σε όλα τα καταστήματα WIND, στο 13800 και online στο www.wind.gr