Πώς θα γίνεις επαγγελματίας παίκτης στο FIFA όσο είσαι σπίτι;

O Ryan Pessoa της Manchester City αποκαλύπτει τι θα πρέπει να διορθώσεις στο παιχνίδι σου έτσι ώστε να γίνεις επαγγελματίας παίκτης στο FIFA.

Το ωραίο με το FIFA είναι ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βρεθείς από το δωμάτιό σου στα μεγαλύτερα τουρνουά του πλανήτη. Αντίθετα με άλλους τίτλους τύπου CS:GO, League of Legends και Dota που χρειάζεται να βρεθείς σε μια καλή ομάδα προκειμένου να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο, στο παιχνίδι της EA Sports υπάρχουν πολλοί δρόμοι που θα σε οδηγήσουν στον κόσμο των επαγγελματιών και θα σου επιτρέψουν να συμμετάσχεις στις σπουδαιότερες διοργανώσεις του πλανήτη.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Ryan Pessoa ο οποίος δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τον επαγγελματικό κόσμο του FIFA όταν προκρίθηκε στο πρώτο του FIFA eWorld Cup. Έχοντας συμμετάσχει σε αρκετά τουρνουά έκτοτε και αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως, ο Ryan πήρε μεταγραφή στη Manchester City τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πώς μπορείς όμως να γίνεις κι εσύ επαγγελματίας στο FIFA; Πώς μπορείς να βρεθείς στον μαγικό κόσμο των καλύτερων παικτών; Ο Ryan μοιράζεται μαζί μας τις συμβουλές του για το πώς ένας καλός παίκτης του FIFA μπορεί να γίνει επαγγελματίας και τι να κάνεις όταν σου δοθεί κι εσένα η ευκαιρία.

Can finally announce that I’ve signed for @ManCity! Looking forward to the season ahead 🎮👊🏾 pic.twitter.com/ZK5SBmtpIq