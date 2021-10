Σημαντικές διακρίσεις για την WIND Ελλάς στα HR Awards

Σε δυο σημαντικές κατηγορίες διακρίθηκε η WIND Ελλάς στα HR Awards 2021. Η WIND ξεχώρισε για τις εταιρικές πρακτικές και πολιτικές που υλοποίησε για τους ανθρώπους της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και για την ενίσχυση των οργανωσιακών δεξιοτήτων που επιτάχυναν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.



Στην κατηγορία «Διαχείριση πανδημίας» η WIND διακρίθηκε με την υποψηφιότητα «Safety first, but with an extra gear on growth» που συγκεντρώνει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Με προτεραιότητα την ασφάλεια, την υποστήριξη και την ενημέρωση εν μέσω πανδημίας, η WIND μεγιστοποίησε για τους ανθρώπους της τα οφέλη από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Παράλληλα, εστίασε στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην εξέλιξή της ως «Digital Learning Hub» μέσα από την υλοποίηση 15 εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ξεπέρασαν τις 14.000 ώρες και άγγιξαν το 94% των εργαζομένων.



Στην κατηγορία «Διαχείριση αλλαγής» η WIND ξεχώρισε με την υποψηφιότητα «Thriving through transformation» που αφορά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του οργανισμού που ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού. Η διαχείριση της αλλαγής, στην πορεία προς τη νέα ψηφιακή εποχή, περιλάμβανε οργανωτικές πρωτοβουλίες και ολιστικές ενέργειες reskilling και upskilling, ενισχύοντας ταυτόχρονα σημαντικά τη δέσμευση και την υποστήριξη των εργαζομένων.



Ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director της WIND, ανέφερε σχετικά: «Οι φετινές διακρίσεις επιβραβεύουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις. Για εμάς, η επένδυση στην υγεία, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον και στην εξέλιξή μας. Μέσα από καινοτόμες δράσεις και έργα, στοχεύουμε στη συνεχή ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, εξελίσσοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και παραμένοντας ένας από τους κορυφαίους εργοδότες επιλογής.»