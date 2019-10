Sky Eye Travel Services LTD, το νέο εκπαιδευτικό κέντρο ΣμηΕΑ στο Ηράκλειο Κρήτης

H Sky Eye Travel Services LTD εξειδικευμένη με πολυετή παρουσία στις Εφαρμογές ΣμηΕΑ, αδειοδοτήθηκε απο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Oι υπερσύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης της Sky Eye Drone Academy στεγάζονται στο MBS College of Crete Ολυμπιονικών 84, Ηράκλειο, όπου παρέχονται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα εκπαίδευσης.

Τα Θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου ΣμηΕΑ ξεκινούν 21-10-2019, ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 16:00-20:00



Οι Εκπαιδευτές της Ακαδημίας με πολυετή πείρα στις πτήσεις ΣμηΕΑ,προέρχόμενοι απο την Πολιτική & Πολεμική Αεροπορία εγγυώνται την άρτια Εκπαίδευση.



Το μότο μας: "FLY THE WAY YOU TRAIN,TRAIN THE WAY YOU FLY».

