Στριμώχνεται η Apple για τις προμήθειες του App Store

Η Apple πιέζεται τις τελευταίες ημέρες για να αναπτύξει ευνοϊκότερους όρους σχετικά με τις προμήθειες που μοιράζεται με τους developers μέσω του App Store, έπειτα από την αγωγή της Epic, την εταιρεία ανάπτυξης του Fortnite.

Ο οργανισμός Digital Context Next (DCN), που εκπροσωπεί τους μεγάλα αμερικανικά δημοσιογραφικά Μέσα, όπως τους The New York Times, The Washington Post και The Wall Street Journal, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε μια επιστολή προς τον CEO της Apple, Tim Cook, στοχεύοντας τους « μη διαπραγματεύσιμους όρους του App Store.

Αυτό έρχεται έπειτα από την ένσταση της Epic Games εναντίον της Apple, που προσπαθεί να εμποδίσει τον τερματισμό της πρόσβασης στα developer tools της Apple, κάτι στο οποίο "αναγκάστηκε" να προβεί η Apple, όταν η Epic επέκρινε τις πολιτικές της.

Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η Spotify και η Telegram, έχουν επίσης πάρει θέση ενάντια στις πολιτικές του App Store, ενώ ο Tim Cook πρόσφατα ανακρίθηκε από πολιτικούς των ΗΠΑ ως μέρος μιας ακρόασης του Κογκρέσου σχετικά με το μονοπώλιο στην τεχνολογική αγορά.

Στην παραπάνω επιστολή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της DCN, Jason Kint, δήλωσε ότι η Apple χρεώνει προμήθεια 30 τοις εκατό επί πάσας αγοράς, κάτι το οποίο «μειώνει τα πιθανά κέρδη για τους προγραμματιστές των εφαρμογών, ενώ παράλληλα αυξάνει τις τιμές για τους καταναλωτές».

Σημείωσε ότι ενώ οι όροι είναι φαινομενικά μη διαπραγματεύσιμοι, η Apple υπέγραψε διαφορετική συμφωνία με την Amazon το 2017, ώστε να γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία Prime Video στο Apple TV. Για αυτήν τη συμφωνία και μόνο, η Apple μείωσε το ποσοστό της από 30% σε 15%.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία του Amazon δημοσιοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη ακρόαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στην οποία ο Cook είπε ότι οι όροι που προσφέρονται στην Amazon ήταν διαθέσιμοι "για οποιονδήποτε πληροί τις προϋποθέσεις".

Στην επιστολή, ο Kint πίεσε για παρόμοιους όρους για τους εκδότες ειδήσεων και κάλεσε τον Cook να «ορίσει με σαφήνεια τους όρους που ικανοποίησε η Amazon για τη διευθέτησή της, έτσι ώστε οι εταιρείες μέλη της DCN που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις να μπορούν να έχουν την ίδια συμφωνία».

