Τι 30, τι 40, τι 50... πλέον φτάσαμε τα 1000 Mbps!

Ο αγώνας της οπτικής ίνας και των υπερυψηλών ταχυτήτων ίντερνετ έχει μπει από πέρυσι στην τελική φάση της υλοποίησης με την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, που φτάνουν όλο και πιο κοντά στο σπίτι. Τα δίκτυα χαλκού πλέον αντικαθιστώνται από οπτικές ίνες (fiber) και είχαμε δει τη μετάδοση δεδομένων στη χώρα μας να φτάνει όλο και πιο κοντά στον χρήστη, αλλά έως τώρα υπήρχε χαλκός, έστω και στο τελευταίο σημείο, που είχαμε την καλωδίωση του κτιρίου και του σπιτιού.







Η χρήση οπτικής ίνας είναι αυτό που έδωσε επιτέλους τα «γκάζια» στις ταχύτητες ίντερνετ και πλέον μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ταχύτητες του VDSL, που φτάνουν τα 200Mbps, τη στιγμή, που ο μέσος όρος στην Ελλάδα έφτανε μέχρι τις αρχές του 2017 τα 8-10 Mbps. Τα 200 Mbps μπορούν να επιτευχθούν όταν η οπτική ίνα φτάνει από το κέντρο μέχρι και την καμπίνα (Fiber to the Curb). Ποια είναι η εξέλιξη; Πώς θα φτάσουμε τις ακόμα υψηλότερες ταχύτητες; Οπτική ίνα και στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό από την καμπίνα μέχρι και την πρίζα του σπιτιού μας (FttH - Fiber to the Home). Πρόκειται για την πιο δύσκολη εγκατάσταση από τεχνικής πλευράς, αφού ουσιαστικά οι τεχνικοί θα αλλάξουν την καλωδίωση που φτάνει... δίπλα μας ακριβώς. Και αυτό μόλις έγινε πραγματικότητα και στην Ελλάδα.





Πραγματική μέτρηση ταχύτητας / speedtest μετά τη σύνδεση, με 1 Gbps up και 1 Gbps down.















Η πρώτη σύνδεση COSMOTE Fiber To The Home έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, στο Παλαιό Φάληρο. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της Κοινωνίας των Gigabit, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς ενεργοποίησε την πρώτη σύνδεση κτιρίου, όπου η οπτική ίνα φτάνει μέχρι την πρίζα του σπιτιού, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλη Μαγκλάρα, του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύση Χατζηδάκη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ.





Η δράση της COSMOTE στον αγώνα της οπτικής ίνας έχει αποδώσει, καθώς ο πάροχος διαθέτει αυτήν τη στιγμή το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας, το COSMOTE Fiber. Πλέον τα νέα δίκτυα αρχιτεκτονικής Fiber to the Home, που προσφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές με τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed, διαθέτουν νέες δυνατότητες με υπερυψηλές ταχύτητες 100 & 200 Mbps και μπορούν να αναβαθμιστούν στο μέλλον στο εντυπωσιακό νούμερο του 1 Gbps. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν οικονομικότερα τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed με το ειδικό κουπόνι επιδότησης μέσω του www.sfbb.gr