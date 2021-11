Το SingularityU Greece Summit 2021 με θέμα «Reimagine» επιστρέφει στις 22-23 Νοεμβρίου

Το SingularityU Greece Summit 2021 επιστρέφει το διήμερο 22-23 Νοεμβρίου, με θέμα «Reimagine», συγκεντρώνοντας τους πιο διακεκριμένους ηγέτες σκέψης σε έναν διάλογο με στοχαστές από όλο τον κόσμο.

Σπουδαίοι ομιλητές, πρωτοπόροι και καταξιωμένοι στον τομέα τους, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. David Roberts, Shuo Chen, Lauri Reuter, Keith Grossman, αλλά και ο CEO του Ομίλου Vodafone, Nick Read θα αναλύσουν με ψηφιακό και διαδραστικό τρόπο στο κοινό πώς η τεχνολογία, η καινοτομία, η ολοκληρωμένη σκέψη και η ανθρώπινη σύνδεση μπορούν να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς, για όλους.

Το φετινό πρόγραμμα του SingularityU Greece Summit 2021 παρουσιάστηκε στη Συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.



Εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών και εταιρειών, όπως η Vodafone Ελλάδας, η ΕΥ, η Alpha Βank και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων «Δημόκριτος», ανέπτυξαν το ραγδαίο μετασχηματισμό που δημιουργεί η τεχνολογία και πώς μέσω της συμμετοχής και της εξοικείωσής τους με αυτόν, οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τη νέα κοινωνία και οικονομία που ανοίγεται μπροστά τους.



Η κα Νίκη Συροπούλου, CEO του SingularityU Greece, τόνισε: «Είμαστε και πάλι εδώ, φέτος, μετά από μία εξαιρετική και πρωτοποριακή περσινή διοργάνωση. To κέντρο είναι ο πλανήτης, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τόσο στο περιβάλλον όσο και στους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους, τότε μπορούνε να προχωρήσουν στο μέλλον και στην ανάπτυξη».



Ο κος Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε το SingularityU Greece Summit. Στη Vodafone πιστεύουμε στη δύναμη του ανθρώπου και σε όσα μπορεί να πετύχει, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα, αυτή η αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται εκθετικά και μας φέρνει ενώπιον προκλήσεων και ευκαιριών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ουσιαστικά, η μετάβαση προς το αύριο θα είναι “δίδυμη”: τόσο πράσινη όσο και ψηφιακή. Αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο που θα κρίνει την ανάκαμψη μετά την πανδημία και τον στόχο για μία πιο ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς».



Από την πλευρά της η κα Φραγκίσκη Μελίσσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer, της Alpha Bank, υπογράμμισε: «Η φιλοδοξία μας στην Alpha Bank δεν είναι απλώς να παρέχουμε τις καλύτερες τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά να αποτελέσουμε τον φυσικό συνομιλητή και συνεργάτη όλων των Ελλήνων που τολμούν και επενδύουν στην πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας. Υπό την έννοια αυτή, το Singularity – ένα καταξιωμένο think tank διαλόγου αναφορικά με τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των κοινωνιών και των επιχειρήσεων – αποτελεί για εμάς στρατηγικό εταίρο. Υποστηρίζοντας για άλλη μία χρονιά το Singularity, υποστηρίζουμε στην πράξη τις αξίες της καινοτομίας και τον διάλογο αναφορικά με τις προκλήσεις του μέλλοντος».



Ο κος Ηλίας Βυζάς, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Το SingularityU ανοίγει ένα “παράθυρο στο μέλλον” για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την Πολιτεία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προβλέψουν ακριβέστερα πώς θα τους επηρεάσει και να δράσουν έγκαιρα. Μόνο μέσα από έναν καλοσχεδιασμένο συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό τους θα καταφέρουν να προστατευτούν αποτελεσματικά από τους πολυσχιδείς κινδύνους που εμφανίζονται με αυξανόμενο ρυθμό στην ταραχώδη περίοδο που διανύουμε, και, ταυτόχρονα, να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους».



Ο κος Γεώργιος Νούνεσης, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», επισήμανε: «Το φετινό SingularityU Summit θα είναι για όλους μας μια καθαρή ματιά στο μέλλον. Θα ακουστούν απόψεις δυναμικές, συχνά ανατρεπτικές για το πώς μέσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί με αισιοδοξία να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα για την παγκόσμια οικονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του πλανήτη. Ο Δημόκριτος υποστηρίζει επιστημονικά το Summit για τέταρτη συνεχή χρονιά, χτίζοντας στη συνεργασία με το SU Greece, ανοίγοντας νέους δρόμους σε θέματα επικοινωνίας και αξιοποίησης των εκθετικών τεχνολογιών».







Ακολουθεί το πρόγραμμα του SingularityU Greece Summit 2021:



Day 1- Monday 22/11



Welcome - Marianna Skylakaki - Economist editor-in-chief of αθηΝΕΑ, Niki Siropoulou - CEO SU Greece & CEO iGrow



SESSION 1: Re-think



David Roberts - SU Faculty Technology Disruption & Exponential Leadership

Reimagine a better world



Shuonan Chen - SU Faculty Entepreneurship Blockchain

Reimagine Business



Lauri Reuter - SU Faculty Future of Food

Reimagine Food

Carlo van de Weijer - Director at Eindhoven AI System Institute at Eindhoven University of Technology

Reimagine Energy & Mobility

In conversation with Carlo van de Weijer

Fireside Chat: The next Chapter on Energy & Mobility for Greece



SESSION 2: Re-set: Technology & Sustainability



Harry Gaskell - EY UK&I Purpose & Sustainability Leader

Purpose & Sustainability



Daan Roosegaarde - Dutch Artist and Founder of Studio Roosegaarde

Technology & Sustainability



Keith Grossman - President TIME

Technology & Storytelling



Nick Read - CEO Vodafone Group

Technology & Planet



Alix Rübsaam - SU Faculty Philosophy of Technology AI

Technology & Ethics



Shelly McNamara - Chief Equality & Inclusion Officer at Procter & Gamble, Terry Stone - Managing Partner Americas and Executive on Inclusion and Diversity Oliver Wyman



Fireside Chat: Empowering Female Leadership in Technology: From invisible to visible.

Vassiliki Lazarakou - Chair of the HCMC and member of ESMA's Board of Supervisors



Fireside Chat: Female Leadership: Greece



SESSION 3: Re-innovate



Lazaros Polymenakos - Director AI - EMEIA - CESA at EY Global Consulting Services

Artificial Intelligence: The new currency



Lucien Randazzese - Director at Stanford Research Institute International

Design for Trust



Alix Rübsaam - SU Faculty Philosophy of Technology AI, Carlo van de Weijer - Director at Eindhoven AI System Institute at Eindhoven University of Technology, Lazaros Polymenakos - Director AI - EMEIA - CESA at EY Global Consulting Services



Discussion: Artificial Intelligence & Ethical considerations





SESSION 4: Re-imagine, CEO Panel



Haris Broumidis - President and CEO Vodafone Greece, Niki Siropoulou - CEO SU Greece & CEO iGrow, Panos Papazoglou - EY Managing Partner in Greece, Peggy Antonakou - General Manager Southeast Europe at Google, Vassilis Psaltis - CEO Alpha Bank

Reimagine Greece



Day 2 – Tuesday 23/11



Welcome - Marianna Skylakaki - Economist editor-in-chief of αθηΝΕΑ, Niki Siropoulou - CEO SU Greece & CEO iGrow



SESSION 5: Re-boot



Gary A. Bolles - Chair for the Future of Work for SU

The next rules of Work



Shuonan Chen - SU Faculty Entepreneurship Blockchain

Future of Work



Daan Roosegaarde - Dutch Artist and Founder of Studio Roosegaarde

The Future of Cities



Gary A. Bolles - Chair for the Future of Work for SU, Shuonan Chen - SU Faculty Entepreneurship Blockchain

Fireside Chat



Alex Chatzieleftheriou - Co-Founder & CEO at Blueground, Andreas Stavropoulos - Partner at Threshold Ventures, Costantza Sbokou - Constantakopoulou - Co-owner & co-CEO of Phāea Resorts and Chairman of Endeavor Greece, Dimitri Papalexopoulos - Chairman of the Executive Committee TITAN Cement Group, Chairman of the Board SEV Hellenic Federation of Enterprises

What is the startup landscape in Greece? When and how Greece will create the next unicorns?



SESSION 6: Re-create



Scott Birnbaum - MORF Gallery CEO and Co-Founder

Re-Imagination



Andrew Swinand - CEO Publicis Groupe Creative U.S.

Human Creativity & Machine



Tammy Lakes - Co-Founder of Trust BV

Democratizing Creativity



SESSION 7: Re-live



Daniel Kraft - Faculty Chair for Medicine at Singularity University

The future of Health



David Sinclair - Professor at Harvard Medical School

How not to die



In conversation with David Sinclair



David Roberts - SU Faculty Technology Disruption & Exponential Leadership

Reimagine Greece



Anousheh Ansari - CEO XPRIZE Foundation

Moonshots



Peter Diamantis - Executive Founder of SU & Chairman of the XPRIZE Foundation

The future is faster than you think: how technologies are transforming in business, industries and our lives



Το SingularityU Greece Summit πλησιάζει. Κλείστε τώρα θέση.