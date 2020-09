Το tweet με τα περισσότερα likes στην ιστορία του Twitter

Το επίσημο προφίλ της υπηρεσίας Twitter ανακοίνωσε ότι το tweet της οικογενείας του Chadwick Boseman για τον θάνατο του 43χρονου ηθοποιού είναι πλέον αυτό με τα περισσότερα likes στην ιστορία της πλατφόρμας.

Το αρχικό μήνυμα το οποίο ανακοίνωσε τα σοκαριστικά νέα στις 29 Αυγούστου πλέον έχει πάνω από 7,6 εκατ. likes, με το αμέσως προηγούμενο δημοφιλέστερο tweet να είναι του Barack Obama με 4,3 εκατ. likes.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP