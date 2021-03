Το Twitter ετοιμάζει κουμπί "undo" για την αναίρεση ανάρτησης

Το Twitter σύντομα θα παρουσιάσει πιθανώς μια νέα λειτουργία, που θα επιτρέπει στον χρήστη να αναιρέσει την ανάρτηση που δημοσίευσε, χωρίς να δημοσιευτεί εξ αρχής.



Η νέα λειτουργία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα και την ανακάλυψε η ειδική reverse engineer, Jane Wong. Η επιλογή "undo" εμφανίζεται άμεσα στον χρήστη αφότου έχει επιλέξει να δημοσιεύσει το tweet του. Τη στιγμή που θα πατήσει ο χρήστης "post" εμφανίζεται ένα κουμπί "undo" με αντίστροφη μέτρηση, το οποίο προφανώς χρησιμοποιείται σε περίπτωση που κάνει λάθος ο χρήστης και δεν θέλει να δημοσιεύσει.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0